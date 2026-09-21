Phát huy di sản văn hóa Đại thi hào Nguyễn Du, khẳng định bản sắc dân tộc trên trường quốc tế

Tri ân sâu sắc công lao của bậc danh nhân thế giới

Ngày 20/9 (nhằm ngày 10/8 năm Bính Ngọ), tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh), Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền tổ chức lễ giỗ lần thứ 206 của Đại thi hào Nguyễn Du.

Lễ giỗ lần thứ 206 của Đại thi hào Nguyễn Du tại Hà Tĩnh.

Ban tế lễ dòng họ Nguyễn Tiên Điền đã tiến hành nghi thức tế lễ truyền thống theo đúng phong tục cổ truyền.

Bà Trần Thị Vinh, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Hà Tĩnh thông qua nghi thức buổi lễ, nhấn mạnh tầm vóc di sản đồ sộ của Đại thi hào Nguyễn Du – người đã đưa tiếng Việt lên tầm cao nghệ thuật qua kiệt tác Truyện Kiều cùng kho tàng thơ ca phong phú.

Lễ giỗ lần thứ 206 là dịp tri ân sâu sắc công lao của bậc danh nhân thế giới, góp phần lan tỏa mạch nguồn giá trị nhân văn.

Đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục hun đúc lý tưởng sống cao đẹp, phát huy truyền thống hiếu học.

Nguyễn Du (1765–1820), tên chữ là Tố Như, hiệu Thanh Hiên, là nhà thơ lớn sống trong giai đoạn lịch sử đầy biến động cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX. Cuộc đời nhiều thăng trầm cùng vốn sống phong phú đã hun đúc nên một Nguyễn Du có tấm lòng nhân ái sâu sắc, luôn trăn trở trước nỗi đau và số phận con người.

Với kiệt tác Truyện Kiều và nhiều tác phẩm giá trị khác, Nguyễn Du đã trở thành Đại thi hào dân tộc, được UNESCO vinh danh là Danh nhân văn hóa thế giới. Ông là niềm tự hào to lớn của văn học và văn hóa Việt Nam, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với nhân loại.

Các đại biểu và nhân dân đã tiến hành nghi lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại thi hào Nguyễn Du.

Thể hiện lòng thành kính và tấm lòng biết ơn của hậu thế đối với vị Đại thi hào dân tộc.

Lễ giỗ lần thứ 206 là dịp tri ân sâu sắc công lao của bậc danh nhân thế giới, góp phần lan tỏa mạch nguồn giá trị nhân văn và tinh hoa văn hóa dân tộc cho muôn đời sau.

Đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục hun đúc lý tưởng sống cao đẹp, phát huy truyền thống hiếu học, yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương ngày càng phát triển.

Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới

Một trong những hoạt động ý nghĩa tại lễ giỗ năm nay là lễ trao tặng các bức tranh nghệ thuật phác họa chân dung Đại thi hào Nguyễn Du, các nhân vật trong Truyện Kiều và vẻ đẹp cảnh sắc quê hương Tiên Điền.

Bức tranh nghệ thuật phác họa chân dung Đại thi hào Nguyễn Du.

Tác phẩm Truyện Kiều là đỉnh cao của văn học trung đại Việt Nam, kết tinh những giá trị tư tưởng và nghệ thuật đặc sắc. Tác phẩm thể hiện sâu sắc chủ nghĩa nhân đạo, niềm cảm thương sâu sắc đối với con người, đặc biệt là người phụ nữ trong xã hội phong kiến; đồng thời lên án những thế lực tàn bạo chà đạp quyền sống, quyền hạnh phúc của con người.

Về nghệ thuật, Nguyễn Du đã đưa thể thơ lục bát và tiếng Việt đạt tới trình độ mẫu mực, giàu tính biểu cảm, tinh tế và giàu nhạc điệu.

Tác phẩm Truyện Kiều còn có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống tinh thần của nhân dân với nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa như lẩy Kiều, ngâm Kiều, bói Kiều, vịnh Kiều… Các tác phẩm của Nguyễn Du đã góp phần làm giàu kho tàng văn hóa, văn học Việt Nam và nhân loại, khẳng định sức sống bền bỉ của di sản dân tộc.

Không chỉ sống trong lòng dân tộc Việt Nam, di sản Nguyễn Du còn vượt ra thế giới, trở thành cầu nối văn hóa giữa Việt Nam với nhân loại. "Truyện Kiều" đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng, với hàng chục bản dịch ở các ngôn ngữ lớn như Anh, Pháp, Hán, Nhật…

Các họa sĩ gồm Nguyễn Đình Truyền, Tạ Tâm, Bá Siếu, Trần Bá Hải, Phan Ngọc, Nguyễn Tô Cảnh đã trao tặng các bức tranh nghệ thuật nhân vật trong Truyện Kiều và vẻ đẹp cảnh sắc quê hương Tiên Điền.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và đại diện Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền đã đón nhận món quà của các họa sĩ tỉnh Nghệ An cho Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du.

Đại diện UBND tỉnh khẳng định, di sản văn chương đồ sộ và đặc sắc của Đại thi hào, đặc biệt là Truyện Kiều đã trở thành kết tinh sâu sắc của tư tưởng nhân văn, khát vọng về công lý, nhân nghĩa, giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật ngôn từ, bản lĩnh văn hóa Việt Nam.

Bởi vậy, di sản của Đại thi hào Nguyễn Du là niềm tự hào và là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng khẳng định vị thế và bản sắc văn hóa Việt Nam trong giao lưu, hội nhập quốc tế, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.