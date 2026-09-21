Nữ du khách Hà Nội chi 50 triệu, một mình lái xe 2.000km để bay khinh khí cầu

Chị Nguyễn Bích Ngọc đã thực hiện nhiều hành trình khám phá những vùng đất xa xôi, từ châu Âu, Nam Mỹ đến vùng biển băng giá hay sa mạc khắc nghiệt ở châu Phi. Tới nay, nữ du khách đã đặt chân tới hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Tháng 10/2025, chị từng có 12 ngày thuê ô tô tự lái, cùng 3 người bạn khám phá Thổ Nhĩ Kỳ, đi qua Cappadocia, Istanbul, làng cổ Cumalıkızık và nhiều điểm đến khác. Mục tiêu chính của nhóm khi đến Cappadocia là bay khinh khí cầu - một trong những trải nghiệm du lịch hút khách nhất Thổ Nhĩ Kỳ.

"Thế nhưng do thời tiết xấu, các chuyến bay bị dồn lại. Đến lượt nhóm chúng tôi thì đã hết chỗ trống. Tôi chỉ có thể đứng dưới mặt đất, nhìn ngắm hàng trăm khinh khí cầu bay trên những thung lũng đá. Ngay lúc ấy tôi đã quyết tâm sẽ trở lại Cappadocia, nhất định phải bay khinh khí cầu", chị Ngọc chia sẻ.

Một mình trở lại Thổ Nhĩ Kỳ

Tháng 9 năm nay, chị Ngọc một mình trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến đi kéo dài 9 ngày, tính cả thời gian bay.

Ban đầu, chị dự định bay từ Istanbul đến Cappadocia vì khoảng cách giữa hai nơi gần 800km. Tuy nhiên, thời điểm khởi hành, vé hạng phổ thông gần như hết, chỉ còn hạng thương gia với mức giá quá cao. Chị Ngọc chuyển sang phương án thuê ô tô tại Istanbul và trả xe ở sân bay Istanbul.

Chị Ngọc thuê chiếc xe số tự động, động cơ xăng, kích thước nhỏ có giá khoảng 30 USD/ngày (khoảng 780.000 đồng). "Thổ Nhĩ Kỳ có rất nhiều cảnh đẹp nằm giữa các thành phố. Tự lái xe nên tôi có thể dừng ở bất cứ địa điểm nào đẹp", chị chia sẻ.

Chị Ngọc lái xe gần 2.000km khám phá Thổ Nhĩ Kỳ

Hành trình lái xe dài khoảng 1.960km qua Istanbul, Cappadocia, Safranbolu và Göynük.

Khác với nhiều chuyến du lịch được lên lịch trình chi tiết từ trước, chị gần như không cố định kế hoạch cho cả hành trình. Chị chỉ đặt mục tiêu nhất định tới Cappadocia bay khinh khí cầu. Sau khi hoàn thành trải nghiệm này, mỗi tối chị mới xem thời tiết, cung đường và những điểm thú vị trên đường để quyết định nơi sẽ đến vào ngày hôm sau.

Cappadocia thuộc tỉnh Nevsehir, miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, cách thủ đô Ankara 290km. Khu vực này có khung cảnh thiên nhiên ấn tượng, đặc biệt nổi tiếng với thung lũng nấm đá. Năm 1985, Cappadocia được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới.

Khoảng cách từ Istanbul đến Cappadocia khoảng 760km, trong đó gần 700km là đường cao tốc. Nữ du khách Hà Nội lái xe 9 tiếng, bao gồm cả thời gian nghỉ và khám phá dọc đường.

Để đảm bảo chắc chắn có chuyến bay, chị đặt dịch vụ sớm ở đơn vị uy tín, qua giới thiệu của một người bạn Thổ Nhĩ Kỳ. "Tối đầu tiên tôi đến Cappadocia khá muộn nên nếu đợi sáng hôm sau mới ra phố tìm tour, có thể nhiều nơi đã không còn chỗ", chị nói.

"Thời tiết vùng này có thể thay đổi rất nhanh. Có những hôm trời nhìn đẹp nhưng gió vẫn quá lớn khiến khinh khí cầu không được phép cất cánh. Trong chuyến đi này, ngày tôi bay rất đẹp nhưng 2 ngày tiếp sau đó thì thời tiết đều không thuận lợi", chị Ngọc cho biết thêm.

Theo chị, không nên chỉ nhìn vào giá khi lựa chọn tour bay khinh khí cầu. Chi phí bay phụ thuộc vào địa điểm cất cánh, số lượng khách. Có những tour được quảng cáo giá rẻ nhưng địa điểm bay cách xa khu vực lưu trú, khung cảnh không quá ấn tượng.

Vỡ òa khi khinh khí cầu cất cánh

Sáng sớm, khi bình minh vừa ló rạng, chiếc khinh khí cầu bắt đầu cất cánh, bay lên khỏi mặt đất.

Từng bay khinh khí cầu ở một vài nơi trên thế giới nhưng chị Ngọc cho rằng Cappadocia vẫn là nơi đẹp nhất để thực hiện trải nghiệm này. Từ trên cao, những cột đá có hình thù kỳ lạ hiện ra, các thung lũng trải rộng bên dưới và hàng trăm khinh khí cầu đủ màu sắc cùng lơ lửng giữa không trung tạo nên một khung cảnh khác hẳn khi đứng dưới mặt đất. Các ngọn núi phía xa nhuộm màu vàng mật khi mặt trời lên cao.

Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến nữ du khách "vỡ òa" cảm xúc, mọi mệt mỏi trong hành trình di chuyển dường như tan biến. Chị Ngọc trả 150 USD (gần 4 triệu đồng) cho chuyến bay khinh khí cầu.

Hoàn thành trải nghiệm khinh khí cầu, từ Cappadocia, chị tiếp tục lái xe khám phá những vùng đất phù hợp với sở thích cá nhân, trong đó có Safranbolu và Göynük. Thay vì ưu tiên các thành phố lớn hay những điểm tham quan nổi tiếng, chị thích thiên nhiên, làng mạc và những nơi còn ít cảm giác đô thị hóa.

Safranbolu là một trong những điểm khiến chị dành nhiều thời gian hơn dự kiến. Đi bộ giữa những con phố lát đá, ngắm những ngôi nhà Ottoman cổ, chị ấn tượng với cách một không gian kiến trúc lâu đời vẫn tồn tại trong đời sống hiện tại. Những căn nhà cổ không chỉ được giữ lại để phục vụ du lịch mà vẫn gắn với sinh hoạt của người dân.

"Người dân vẫn sống trong những căn nhà ấy, uống trà, đi chợ, làm nghề thủ công, mở những cửa hàng nhỏ trong những con phố tồn tại qua nhiều thế hệ. Safranbolu không chỉ đẹp vì những ngôi nhà cổ mà đẹp bởi cách người dân trân trọng quá khứ, không bị cuốn vào vòng xoáy đô thị hóa", chị Ngọc chia sẻ.

Safranbolu – một thị trấn cổ nằm giữa núi đồi phía Bắc Thổ Nhĩ Kỳ

Kinh nghiệm lái xe một mình ở Thổ Nhĩ Kỳ

Chị Ngọc thường đi đến đâu mới tìm chỗ nghỉ đến đó, ưu tiên nơi có bãi đỗ ô tô, dễ ra vào và giá hợp lý. Theo chị, có xe riêng thì du khách không nhất thiết phải ở ngay trung tâm.

Về ăn uống, chị cho biết ở các điểm du lịch có nhiều nhà hàng, quán ăn. Tuy nhiên, vì đi một mình và có những hôm lái xe đến nơi khá muộn, chị vẫn mang theo một ít đồ ăn khô của Việt Nam để dùng khi cần.

Theo nữ du khách, bằng lái xe Việt Nam được chấp nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, do đã có bằng lái xe quốc tế nên chị vẫn mang theo trong chuyến đi để chủ động hơn khi làm thủ tục thuê xe.

Hạ tầng giao thông quốc gia này tốt nên việc lái xe không quá khó với chị. Tuy nhiên, người địa phương thường chạy khá nhanh. Có những đoạn biển báo giới hạn 50km/h nhưng các phương tiện xung quanh vẫn chạy vượt quá. Chị Ngọc không cố chạy theo mà giữ tốc độ phù hợp với mình, đảm bảo tuân thủ khoảng cách an toàn.

Chị cũng hạn chế lái xe vào ban đêm bởi có những đoạn đường không có đèn và khoảng cách giữa các khu dân cư khá xa. Những ngày lái đường dài, chị đặc biệt chú ý thời điểm có nắng xiên, khoảng 17-19h, vì ánh sáng có thể gây chói, hạn chế tầm nhìn.

Sau chuyến đi, chị cho rằng người tự lái nên tải bản đồ về máy để phòng trường hợp mạng yếu, đồng thời cài ứng dụng dịch để giao tiếp với người dân ở các vùng không phát triển du lịch

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Bích Ngọc, những khoản chi phí chính trong chuyến đi 9 ngày gồm khoảng 22 triệu đồng tiền vé máy bay, 12 triệu đồng tiền khách sạn, 4,7 triệu tiền thuê ô tô, 3 triệu phí bảo hiểm, khoảng 3 triệu phí cầu đường và 4 triệu cho chuyến bay khinh khí cầu.

Ảnh: NVCC