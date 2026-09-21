Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 thu hút hơn 250.000 lượt khách

Hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân

Tối 20/9, Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” khép lại bằng chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc. Các tiết mục kết hợp âm nhạc truyền thống, nghệ thuật trình diễn và ngôn ngữ sân khấu đương đại tạo nên không khí sôi động, để lại nhiều dấu ấn trong lòng công chúng.

Diễn ra từ ngày 11 đến 20/9, Festival lần thứ II quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Hơn 16 hoạt động được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng và các không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm.

Không khí rộn ràng tại lễ bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 sau 10 ngày diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Ảnh: Phạm Sỹ

Theo thống kê, Festival thu hút hơn 250.000 lượt khách trong 10 ngày. Đáng chú ý, lượng khách được phân bổ tại nhiều địa điểm, với các hình thức tiếp cận đa dạng như biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, trình diễn thời trang, tọa đàm và trải nghiệm văn hóa.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hơn 22.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm trong 5 ngày đầu Festival. Chương trình thời trang “Sắc màu Hà Nội” tại đền Bà Kiệu tối 19/9 thu hút hơn 1.500 người, trong khi chương trình “Thanh âm Gốm” tại làng gốm Bát Tràng đón khoảng 1.000 khách mỗi đêm. Đêm khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long cũng thu hút khoảng 5.000 đại biểu, khách mời và khán giả trong nước, quốc tế.

Những con số này cho thấy sức hút của các hoạt động nghệ thuật được tổ chức trong không gian di sản, đồng thời phản ánh nhu cầu trải nghiệm văn hóa bằng những hình thức mới, giàu tính tương tác và cảm xúc.

Một điểm nhấn của Festival năm nay là sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân và đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, cùng các địa phương như TP.HCM, Điện Biên, Đắk Lắk... Qua đó, sự kiện mở rộng giao lưu, kết nối các vùng văn hóa trong nước và quốc tế.

Từ Hoàng thành Thăng Long đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ Bảo tàng Hà Nội đến Bát Tràng, các không gian di sản được kết nối thành mạng lưới trải nghiệm, đưa công chúng tiếp cận nhiều lớp câu chuyện văn hóa của Thủ đô.

Di sản trở thành chất liệu sáng tạo đương đại

Không chỉ tạo sức hút về lượng khách, Festival còn cho thấy cách tiếp cận di sản trong mối quan hệ với nghệ thuật đương đại, công nghệ, thời trang, âm nhạc và du lịch. Di sản không đơn thuần là những giá trị cần bảo tồn, mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các sản phẩm văn hóa mới.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh định hướng gắn kết bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, từng bước đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa mang đậm bản sắc, năng động, sáng tạo.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc góp phần tạo nên bầu không khí sôi động cho chương trình bế mạc. Ảnh: Phạm Sỹ

Nghệ thuật múa kết hợp âm nhạc và ánh sáng tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc trên sân khấu. Ảnh: Phạm Sỹ

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 khép lại trong âm nhạc, ánh sáng và những khoảnh khắc giàu cảm xúc, để lại dư âm đẹp trong lòng công chúng. Ảnh: Phạm Sỹ

Tinh thần này được thể hiện qua nhiều chương trình như “Khai văn”, phim 3D mapping “Vun đắp hiền tài” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, “Thanh âm Gốm” tại Bát Tràng hay “Sắc màu Hà Nội” tại đền Bà Kiệu. Việc kết hợp công nghệ và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại góp phần làm mới cách kể chuyện di sản, mở rộng khả năng tiếp cận, đặc biệt với giới trẻ.

Festival cũng tạo không gian gặp gỡ giữa nghệ nhân gìn giữ giá trị truyền thống và các nghệ sĩ, chủ thể sáng tạo đương đại. Qua đó, di sản được tiếp nối trong đời sống hôm nay, thay vì chỉ hiện diện như những giá trị thuộc về quá khứ.

Với chủ đề “Dòng chảy di sản”, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển Thủ đô “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa và di sản trong phát triển công nghiệp văn hóa, từng bước xây dựng thương hiệu văn hóa đặc trưng của Hà Nội.