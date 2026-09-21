Các cô gái Hoa hậu Việt Nam giữa biển người ở lễ hội Thành Tuyên

Tối 20/9, Quảng trường Nguyễn Tất Thành rực sáng trong đêm khai mạc Lễ hội Thành Tuyên với chủ đề Lung linh đêm hội trăng rằm. Giữa hàng chục nghìn khán giả, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện trong tiết mục đặc biệt cùng 100 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đây là lần đầu nhiều cô gái được đứng trên sân khấu lớn trong không khí của đêm hội Trung thu Thành Tuyên. Sau chương trình nghệ thuật, các thí sinh tiếp tục tham gia rước đèn, hòa vào dòng người và những mô hình Trung thu khổng lồ nối nhau qua quảng trường và đi qua nhiều tuyến phố.

Đêm hội Thành Tuyên mang đến cho thí sinh Hoa hậu Việt Nam thêm trải nghiệm về đời sống văn hóa của người dân địa phương. Ảnh: Như Ý.

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện cùng 100 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Tuyên Quang. Ảnh: Như Ý.

Những chiếc đèn kể chuyện Tuyên Quang

Đêm hội Thành Tuyên năm nay có 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu được lựa chọn từ 129 mô hình do các xã, phường. Đây là những mô hình được người dân sáng tạo, chế tác và đưa vào không gian lễ hội.

Với Lê Trần Bảo My, khoảnh khắc từ trên xe xuống nơi tổ chức lễ hội, nhìn thấy những mô hình đèn là một cú “sốc”, nhưng theo nghĩa tích cực.

Cô bất ngờ trước kích thước, hình dáng và sự đa dạng của các mô hình. Có những chiếc đèn mô phỏng con vật, nhân vật lịch sử, hình ảnh quen thuộc trong đời sống, có mô hình ghi dấu tên tổ dân phố, phường - nơi người dân cùng nhau làm nên tác phẩm.

“Tôi từng đón Trung thu ở Hà Nội nhưng không rực rỡ và nhiều màu sắc như thế này. Tôi khâm phục những người làm ra các mô hình lớn và công phu như vậy”, Bảo My chia sẻ.

Theo Bảo My, những chiếc đèn kể câu chuyện về vùng đất, con người và đời sống Tuyên Quang bằng một ngôn ngữ rất gần với trẻ em: màu sắc, hình khối, ánh sáng và sự chuyển động.

Lần đầu đứng trên sân khấu hàng chục nghìn khán giả, nhiều thí sinh cho biết đây là trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Như Ý.

Cận nhan sắc một số thí sinh Hoa hậu Việt Nam tại lễ hội Thành Tuyên. Ảnh: Như Ý.

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Những mô hình đèn được tạo hình đa dạng, từ con vật, nhân vật lịch sử đến những hình ảnh gắn với đời sống và văn hóa địa phương. Ảnh: Như Ý.

Với Bùi Thị Thái Thanh, sự náo nhiệt của đêm hội làm cô thay đổi hình dung ban đầu về một tỉnh miền núi. Đứng giữa lễ hội, cô nhận ra những con đường mình đã đi qua trong những ngày trước đó là địa danh gắn với lịch sử, văn hóa và ký ức của vùng đất.

Cô cho rằng Lễ hội Thành Tuyên là bức tranh được tạo nên từ nghệ thuật trên sân khấu, văn hóa các dân tộc, ký ức lịch sử, đời sống cộng đồng và không khí Trung thu của trẻ em.

Màn xuất hiện đặc biệt trước hàng nghìn người

Thí sinh Đặng Thị Ngọc Lan chia sẻ khoảnh khắc bước lên sân khấu lễ hội Thành Tuyên là dấu mốc đáng nhớ. Cô vốn hướng nội, ít nói và từng ngại đứng trước đám đông. Nhưng sau hơn một tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam, Lan nhận thấy mình đã tự tin hơn.

Chưa đạt phiên bản được mong đợi nhất, nhưng cô cảm thấy mình có những thay đổi rõ rệt. Các chuyến đi, những lần xuất hiện trước công chúng và việc làm quen với nhiều người giúp cô chủ động hơn.

“May mắn là Hoa hậu Việt Nam cho chúng tôi cơ hội trải nghiệm như thế này. Trước đây, tôi chỉ thấy các mô hình đèn khổng lồ qua mạng xã hội. Nhưng khi trực tiếp tham gia, tôi cảm nhận được tình cảm của người dân và hiểu hơn về văn hóa nơi đây”, cô nói.

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ghi lại khoảnh khắc giữa mô hình đèn Trung thu đặc trưng của Thành Tuyên. Ảnh: Như Ý.

Sau hành trình ở Tuyên Quang, thí sinh đã đi qua nhiều lát cắt của vùng đất này: từ địa danh lịch sử, câu chuyện của người lính, đám cưới truyền thống của người Tày đến đêm Trung thu náo nhiệt.

“Có lẽ sau chuyến đi, điều chúng tôi mang về không chỉ là những bức ảnh đẹp hay một kỷ niệm đáng nhớ. Đó còn là cảm giác đã thực sự bước vào đời sống của một vùng đất, nhìn thấy văn hóa không nằm yên trong sách vở mà hiện diện ngay trên những con phố, trong bàn tay người dân và niềm vui của trẻ nhỏ”, Ngọc Lan chia sẻ.