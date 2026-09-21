Xem ngay lịch âm dương hôm nay 21/9

Ngày 20/9, Chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” đã diễn ra tại xã Mường Lát, mang đến cho trẻ em vùng biên một đêm Trung thu đặc biệt. Với nhiều học sinh, đây là dịp để các em được ghi nhận thành tích học tập, thử sức trên sân khấu lớn và có thêm những trải nghiệm đáng nhớ trong tuổi thơ.