MU sa thải Michael Carrick

MU quyết định sa thải HLV Michael Carrick

Quyết định chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia 45 tuổi được đưa ra sau cuộc họp giữa những lãnh đạo cấp cao của CLB ở Monaco một ngày trước đó.

Trong khi ban lãnh đạo họp bàn ở Monaco, Carrick vẫn đến trung tâm huấn luyện Carrington để duy trì công việc. Ngay sau khi nhận thông báo, một số trợ lý của Carrick được nhìn thấy thu dọn đồ đạc cá nhân rời khỏi đại bản doanh.

Trong thông báo dài 142 chữ đăng trên website, MU đánh giá Carrick vẫn luôn là huyền thoại của CLB và cho biết đây là quyết định vô cùng khó khăn, nhưng cần thiết sau khởi đầu mùa giải thất vọng.

CLB nhấn mạnh khả năng lãnh đạo cùng những đóng góp của Carrick mùa giải 2025/2026 sẽ luôn được trân trọng và ghi nhớ.

Trước đó, Carrick được trao cơ hội dẫn dắt MU vào tháng 1.2026 trong vai trò tạm quyền thay Ruben Amorim. Cựu tiền vệ này đã giúp đội bóng thi đấu khởi sắc, giành 12 chiến thắng trong 17 trận cuối Ngoại hạng Anh, thu về 39 điểm để cán đích ở vị trí thứ ba và giành vé dự Champions League.

Thành công này thuyết phục ban lãnh đạo MU trao cho ông bản hợp đồng chính thức có thời hạn hai năm vào tháng 5.

Tuy nhiên, mùa giải 2026/2027 trên cương vị HLV chính thức, Carrick nhanh chóng trở thành thảm họa khi hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm, khả năng kiểm soát thế trận yếu kém và các phương án tấn công không mang lại hiệu quả.

Sau 10 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, MU chỉ thắng 1 trận, hòa 5 và thua 4, tích lũy 8 điểm và rơi xuống vị trí thứ 18 - khởi đầu tệ nhất của “Quỷ đỏ” sau 10 trận tại giải đấu cao nhất nước Anh kể từ mùa giải 1986/1987.

Dù đối mặt nhiều vấn đề, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox vẫn cho rằng đội bóng cần thay đổi HLV và đề xuất này nhận được sự đồng thuận của đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe cùng gia đình Glazer.

Rời Old Trafford sau 16 trận chính thức, cựu tiền vệ sở hữu 464 trận ra sân và 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh trở thành HLV chính thức tiếp theo không thể đưa MU trở lại đỉnh cao kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

Hiện tại, Mauricio Pochettino là ứng viên hàng đầu thay thế Carrick sau khi hai bên đạt thỏa thuận sơ bộ. MU đã liên hệ với Liên đoàn Bóng đá Mỹ để giải phóng hợp đồng kéo dài đến World Cup 2030 của chiến lược gia người Argentina với mức đền bù khoảng 7,5 triệu bảng.