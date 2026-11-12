U23 Việt Nam vượt qua U23 Singapore, tiến gần ngôi vương Gia Lai VTV Cup 2026

Bước vào trận đấu sau chiến thắng giòn giã 3-0 trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay ở phút thứ 2, từ đường chuyền của Williams Minh Hoàng, Trần Gia Bảo đánh đầu nối đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc. Đến phút thứ 8, Lê Văn Quang Duyệt tung cú sút xa uy lực buộc thủ thành Muhammad Yazid phải trổ tài bay người cứu thua.

Chỉ 3 phút sau, sóng gió tiếp tục nổi lên khi Williams Minh Hoàng xử lý khéo léo rồi tung cú sút chân trái dội xà ngang bật ra đầy tiếc nuối. Dù tạo ra vô số cơ hội, U23 Việt Nam vẫn chưa thể xuyên thủng màng lưới Singapore trước khi hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

U23 Việt Nam thắng U23 Singapore 1-0. Ảnh: VFF

Sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh quyết định gia tăng hỏa lực khi đưa Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Minh Tâm và Nguyễn Bảo Long vào sân. Sự xuất hiện của các nhân tố mới ngay lập tức mang lại làn gió tươi trẻ cho hàng công áo trắng. Phút 61, Ngô Đăng Khoa đột phá lắt léo từ cánh trái rồi tung cú dứt điểm đưa bóng đập cột dọc khung thành.

Sau nhiều nỗ lực vây hãm, bàn mở tỷ số cuối cùng cũng đến ở phút 70. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm sau nỗ lực tranh chấp của Đăng Khoa và cú dứt điểm không thành công của đồng đội, Nguyễn Bảo Long ngẫu hứng thực hiện pha đánh gót tinh tế làm tung lưới U23 Singapore.

Những phút cuối trận, U23 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu, bảo toàn thành công chiến thắng 1-0.

Ở trận đấu diễn ra trước đó cùng ngày, U23 Qatar đã đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 2-1. Kết quả này khiến U23 Thái Lan nhận thất bại thứ hai liên tiếp và chính thức hết cơ hội cạnh tranh ngôi vương.

Với cục diện hiện tại, trận đấu ở lượt trận cuối cùng vào lúc 19h00 ngày 14/11 trên sân Pleiku giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar sẽ là "trận chung kết" quyết định ngai vàng của giải đấu.

Với việc đang hơn 2 điểm so với đại diện Tây Á, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần một kết quả hòa là chính thức đăng quang chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026.

BXH Gia Lai VTV Cup 2026

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình; Nguyễn Lương Tuấn Khải, Đinh Quang Kiệt, Bùi Thanh Đức; Nguyễn Đức Phú, Lê Văn Thuận, Lê Văn Quang Duyệt, Nguyễn Anh Tiệp; Lê Đình Long Vũ, Trần Gia Bảo, Williams Minh Hoàng.

U23 Singapore: Muhammad Yazid; Muhammad Fazli Koh, Muhammad Mustaqim, Ajay Muralitharan, Khairin Nadim Bin Rahim, Timothy Cheng Tin Hang, Sarrvin Raj, Yasir Ibn Nazimudin, Kieran Teo Jia Jun, Sim Jun Yen, Iryan Fandi Ahmad.