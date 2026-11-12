Toàn thắng tại Gia Lai VTV Cup, U23 Việt Nam tranh ngôi vô địch với Qatar

Chiến thắng này nối dài mạch toàn thắng của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. U23 Việt Nam sẽ chạm trán với U23 Qatar trận đấu cuối của giải.

Sau chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan ở lượt trận mở màn, U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với U23 Singapore với sự tự tin cao.

Ban huấn luyện trao cơ hội đá chính cho nhiều gương mặt như Đức Phú, Long Vũ, Gia Bảo và Williams Minh Hoàng nhằm duy trì sức tấn công cũng như thử nghiệm nhân sự.

Trong hiệp 1, U23 Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận, đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương.

Các cơ hội lần lượt được tạo ra từ những pha phối hợp của Williams Minh Hoàng, Văn Thuận và Gia Bảo.

Đáng chú ý, Williams Minh Hoàng có cú dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang, trong khi Gia Bảo cũng đứng trước cơ hội mở tỷ số nhưng không thể đánh bại thủ môn U23 Singapore.

Dù tạo ra thế trận lấn lướt, các cầu thủ áo đỏ vẫn chưa thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép và thực hiện những điều chỉnh nhân sự, trong đó có sự xuất hiện của Khoa Ngô và Minh Tâm. Những thay đổi này giúp đội bóng áo đỏ duy trì nhịp độ tấn công, đồng thời gia tăng sức sáng tạo ở khu vực trước vòng cấm đối phương.

Sau nhiều nỗ lực, điều được chờ đợi cuối cùng cũng đến ở phút 70. Tận dụng cơ hội trong vòng cấm, Bảo Long thực hiện pha đánh gót kỹ thuật, đưa bóng vào lưới U23 Singapore, khai thông thế bế tắc và mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong khoảng thời gian còn lại, U23 Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận, bảo vệ thành công lợi thế mong manh để khép lại cuộc đối đầu với chiến thắng 1-0.

Như vậy, U23 Việt Nam toàn thắng sau hai lượt trận, lần lượt đánh bại U23 Thái Lan 3-0 và U23 Singapore 1-0. Với 6 điểm tuyệt đối, thầy trò ban huấn luyện đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch.

Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Qatar, đội bóng hiện có 4 điểm sau một trận thắng và một trận hòa. Đây được xem là cuộc cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu bảng. U23 Qatar buộc phải giành chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng vô địch, trong khi U23 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa để bảo toàn lợi thế.