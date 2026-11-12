Mỹ bất ngờ rút đội U17 khỏi World Cup 2026 vì lo ngại an ninh

Trong bức thư gửi các cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Mỹ cho biết liên đoàn sẽ hủy trại huấn luyện trước giải đấu, đồng thời rút đội tuyển khỏi giải U17 World Cup tại Qatar do tình hình an ninh.

"Sự an toàn và sức khỏe của các cầu thủ cũng như nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", bức thư nêu rõ.

Liên đoàn bóng đá Mỹ cũng thông báo sẽ liên hệ với các câu lạc bộ chủ quản của những cầu thủ để cập nhật quyết định. Đồng thời, liên đoàn yêu cầu các cầu thủ không đưa ra bình luận công khai cho đến khi FIFA chính thức công bố thông tin liên quan.

U17 Mỹ rút khỏi World Cup 2026. Ảnh: AFP

Theo Reuters, FIFA chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về quyết định của phía Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh những lo ngại về an ninh tại Trung Đông gia tăng.

FIFA U17 World Cup 2026 có sự tham dự của 48 đội tuyển, dự kiến diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar. Theo lịch thi đấu ban đầu, U17 Mỹ nằm ở bảng J và dự kiến ra quân gặp Montenegro vào ngày 21/11, trước khi lần lượt đối đầu Chile và Algeria.

Việc Mỹ rút lui vì lo ngại an ninh đặt ra dấu hỏi về sự tham gia của các đội tuyển tại giải đấu, trong khi quyết định chính thức về suất thi đấu thay thế vẫn đang chờ FIFA công bố.