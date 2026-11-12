HLV Singapore thừa nhận đẳng cấp châu Á của U23 Việt Nam

Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận các học trò gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự số đông, trong khi HLV Firdaus Kassim dành lời khen cho chất lượng của đội chủ nhà.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết U23 Việt Nam đã lường trước việc Singapore lựa chọn cách chơi phòng ngự lùi sâu, tập trung đông quân số trước vòng cấm. Điều đó khiến đội bóng áo đỏ gặp trở ngại trong việc tổ chức tấn công và tìm kiếm bàn thắng.

“U23 Singapore lùi sâu, gây khó khăn cho khâu tấn công của U23 Việt Nam. Khi gặp đối thủ lùi sâu, việc ghi bàn gặp khó khăn là điều dễ hiểu”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore giúp U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại giải U23 Gia Lai - VTV Cup 2026. Ảnh: Linh Hùng

Nhà cầm quân của U23 Việt Nam cũng nhấn mạnh điều quan trọng nhất là đội bóng đã giành chiến thắng. Ban huấn luyện sẽ ưu tiên giúp các cầu thủ hồi phục thể lực, sau đó phân tích trận đấu để chuẩn bị cho thử thách tiếp theo.

“Chúng tôi đã thắng. Toàn đội tập trung phục hồi thật tốt. Ngày mai, đội sẽ phân tích để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Chúng tôi hướng tới việc cống hiến thêm một trận đấu hay cho khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước”, ông nói.

Ở chiều ngược lại, HLV Firdaus Kassim dành sự tôn trọng lớn cho U23 Việt Nam. Nhà cầm quân U23 Singapore cho rằng chiến thắng này tiếp tục chứng minh vị thế của bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á cũng như trên bình diện châu Á.

“Xin chúc mừng U23 Việt Nam với chiến thắng này. Họ chứng tỏ không chỉ là đội mạnh ở Đông Nam Á mà còn cả châu Á. Về phía U23 Singapore, chúng tôi đã có trận đấu tốt nhưng đáng tiếc không đạt được kết quả như mong muốn. U23 Việt Nam là mục tiêu để chúng tôi hướng tới, qua đó thể hiện tốt hơn trong tương lai”, HLV Firdaus Kassim nhận xét.

Việt Nam tranh vô địch với Qatar. Ảnh: Linh Hùng

HLV Firdaus Kassim tiết lộ U23 Singapore không có lực lượng mạnh nhất do một số cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days. Đội bóng này cũng mang đến giải nhiều cầu thủ trẻ, xem đây là cơ hội tích lũy kinh nghiệm và hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng cho tương lai.

Chiến thắng trước Singapore giúp U23 Việt Nam có 6 điểm sau hai trận toàn thắng, qua đó tạo lợi thế lớn trước cuộc đối đầu với U23 Qatar ở lượt trận cuối. Đây sẽ là trận đấu quyết định ngôi vô địch của giải đấu, trong đó U23 Việt Nam cần một kết quả hòa để bảo vệ vị trí dẫn đầu.