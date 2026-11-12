HLV Đinh Hồng Vinh chỉ lý do U23 Việt Nam thắng nhọc Singapore

Tối 12/11, U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore 1-0 trên sân Pleiku, qua đó có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Gia Lai VTV Cup 2026.

Có thể thấy, đó là chiến thắng nhọc nhằn cho các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh như chính ông chia sẻ sau trận.

“U23 Singapore lùi sâu trước khu vực 16m50, khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công và tìm kiếm bàn thắng”.

HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận U23 Việt Nam có chiến thắng khó khăn

Theo thuyền trưởng U23 Việt Nam, việc xuyên phá hàng phòng ngự số đông luôn là thử thách, nhất là khi đội nhà chưa có nhiều thời gian chuẩn bị và hoàn thiện lối chơi.

“Các cầu thủ có quỹ thời gian tập luyện ngắn nên sự chuẩn bị cho giải đấu chưa được như mong muốn. Nếu có thêm thời gian, chúng tôi chắc chắn cải thiện tốt hơn để hướng tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai”, ông Vinh cho biết.

Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, HLV Đinh Hồng Vinh cũng dành lời khen cho tiền vệ Lê Văn Quang Duyệt, một trong những gương mặt mới gây ấn tượng ở hai trận vừa qua.

Khi U23 Singapore chơi phòng ngự số đông

“Trước giải, tôi chỉ xem Quang Duyệt thi đấu khoảng 30 phút trong trận HAGL gặp Đà Nẵng và quyết định trao cơ hội cho cậu ấy. Qua hai trận, Duyệt để lại ấn tượng tốt. Đây là cầu thủ luôn nỗ lực, có khát khao và tiềm năng phát triển trong tương lai”, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá.

Chiến lược gia của U23 Việt Nam cho biết việc bổ sung, thử nghiệm nhân sự cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho năm 2027, đặc biệt khi một số cầu thủ được kỳ vọng như Công Phương hay Thành Trung gặp chấn thương.

Về trận đấu tiếp theo, HLV Đinh Hồng Vinh chưa đưa ra quyết định sử dụng đội hình nào. Ông cho biết BHL cần đánh giá thể trạng các cầu thủ sau hai trận đấu liên tiếp, trong bối cảnh nhiều người vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc ở cấp CLB.

“Điều quan trọng lúc này là giúp các cầu thủ hồi phục tốt nhất, từ ăn uống đến nghỉ ngơi. Sau khi bộ phận y tế báo cáo tình trạng thể lực, chúng tôi mới đưa ra quyết định về nhân sự. BHL cũng sẽ phân tích trận đấu để có sự chuẩn bị phù hợp”, ông Vinh nói.

HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam hướng tới một trận đấu chất lượng, cống hiến cho người hâm mộ Gia Lai và cả nước.

Về phía đội bạn, HLV Firdaus Kassim chúc mừng U23 Việt Nam và thừa nhận đội chủ nhà xứng đáng giành chiến thắng. Nhà cầm quân người Singapore tiếc nuối khi đội để thủng lưới từ một tình huống phạt góc, đồng thời đánh giá cao tinh thần thi đấu của đối thủ.

“U23 Việt Nam không chỉ là đội bóng mạnh ở Đông Nam Á mà còn có chất lượng ở cấp độ châu Á. Sự quyết liệt, quyết tâm và tinh thần chiến đấu là khác biệt lớn nhất mà tôi nhận thấy”, HLV Firdaus Kassim nhận xét.

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