Gia Lai VTV Cup 2026: U23 Việt Nam thắng nhọc nhằn Singapore

Tối 12/11, U23 Việt Nam có màn so tài với Singapore tại lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 trên sân Pleiku (Gia Lai). Sau chiến thắng 3-0 trước Thái Lan ở trận ra quân, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đặt mục tiêu giành thêm 3 điểm để củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Singapore được dự báo là đối thủ không dễ bị đánh bại khi vừa cầm hòa Qatar với tỷ số 0-0.

U23 Việt Nam có trận đấu khó khăn trước Singapore (Ảnh: M.A).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Phút 2, từ một pha tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm để Gia Bảo dứt điểm, nhưng tiền đạo thuộc biên chế HAGL không tận dụng thành công.

Những phút tiếp theo, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép và liên tục tổ chức tấn công từ hai hành lang cánh. Phút 11, sau pha phối hợp với Văn Thuận, Minh Hoàng tung cú sút đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Singapore nhưng lại tìm đến xà ngang.

Ở chiều ngược lại, U23 Singapore chủ yếu tập trung phòng ngự và tìm kiếm cơ hội từ những tình huống cố định. Phút 18, đội khách được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Bóng được treo vào vòng cấm nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã chủ động băng ra giải nguy cho U23 Việt Nam.

Dù liên tục đưa bóng vào khu vực nguy hiểm, các cầu thủ áo đỏ vẫn thiếu sự chính xác trong những pha xử lý cuối cùng. Trong khi đó, hàng phòng ngự đội khách duy trì được sự tập trung và thường xuyên hóa giải các đường tạt bóng từ hai biên.

Phút 30, Văn Thuận thực hiện pha đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi đưa bóng vào vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Muhammad Yazid cùng các hậu vệ Singapore đã phối hợp tốt để ngăn chặn tình huống tấn công.

Bước sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh quyết định điều chỉnh nhân sự nhằm cải thiện khả năng tấn công khi rút Thanh Đức, Gia Bảo và Minh Hoàng ra nghỉ, đồng thời đưa Bảo Long, Khoa Ngô và Minh Tâm vào sân. Những thay đổi này giúp U23 Việt Nam có thêm phương án tiếp cận khung thành đối phương, đặc biệt trong các tình huống xử lý bóng ở khu vực trước vòng cấm.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Singapore (Ảnh: M.A).

Phút 52, Khoa Ngô thực hiện pha đi bóng kỹ thuật rồi tung cú sút về phía khung thành Singapore. Tuy nhiên, thủ môn Muhammad Yazid tiếp tục thi đấu xuất sắc khi đổ người cản phá thành công.

Dù chủ động tổ chức tấn công, U23 Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn trước khả năng phòng ngự bóng bổng của đối thủ. Những tình huống tạt bóng từ hai cánh liên tục bị các hậu vệ Singapore hóa giải.

Phút 61, Khoa Ngô có pha đột phá vào vòng cấm rồi tung cú dứt điểm căng bằng chân phải. Đáng tiếc, bóng lại đập cột dọc và đi hết đường biên ngang. Đây là lần thứ hai trong trận đấu, khung gỗ cứu thua cho U23 Singapore.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, U23 Việt Nam cuối cùng cũng tìm được bàn thắng phá vỡ thế cân bằng. Phút 70, từ một tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm U23 Singapore, Bảo Long xuất hiện đúng lúc và tung cú dứt điểm ghi bàn, đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Trong những phút cuối trận, U23 Việt Nam vẫn duy trì sức ép lên phần sân đối phương. Dù không thể ghi thêm bàn thắng, đoàn quân áo đỏ vẫn bảo toàn được lợi thế dẫn trước đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Chung cuộc, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore, qua đó có 6 điểm sau hai lượt trận và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Gia Lai VTV Cup 2026.