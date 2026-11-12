U23 Việt Nam đánh bại Singapore, chạm một tay vào chức vô địch

Bảo Long lập công, U23 Việt Nam tiến gần ngôi vương. Ảnh: HAGLFC

Tối 12-11, U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu U23 Singapore với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã chủ động đẩy cao đội hình, liên tục tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành đối phương.

Chỉ sau 2 phút thi đấu, U23 Việt Nam đã có cơ hội mở tỷ số. Từ quả tạt bên cánh phải của Văn Thuận, Williams Minh Hoàng bật cao đánh đầu đưa bóng đến vị trí của Gia Bảo, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm vọt xà ở cự ly gần. Đến phút thứ 9, Quang Duyệt tiếp tục thử thách thủ môn Yazid bằng cú sút xa hiểm hóc, song không thể đánh bại người gác đền của Singapore.

Sức ép của U23 Việt Nam được duy trì trong phần còn lại của hiệp một. Phút 24, Tuấn Khải bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi đánh đầu đưa bóng đi quá cao sau tình huống phạt góc. Tám phút sau, Quang Duyệt có pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng chạm hậu vệ đối phương đổi hướng. Gia Bảo cũng không thể tận dụng cơ hội với pha đánh đầu thiếu chính xác ở phút 38.

U23 Việt Nam đã có một thế trận lấn lướt trước U23 Singapore. Ảnh: HAGLFC

Dù tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, U23 Việt Nam vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương trong 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, thế trận không có nhiều thay đổi khi U23 Việt Nam tiếp tục kiểm soát bóng và chủ động tìm kiếm bàn thắng. Phút 61, Khoa Ngô có pha đi bóng kỹ thuật vượt qua hai cầu thủ Singapore trước khi tung cú sút vào góc gần, đáng tiếc bóng lại tìm đúng cột dọc.

Nỗ lực tấn công của U23 Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 70. Trong tình huống bóng lộn xộn trước khung thành Singapore, Văn Thuận dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Yazid. Cú sút tiếp theo của Minh Tâm cũng chưa đủ lực để tạo khác biệt. Tuy nhiên, Bảo Long đã có mặt đúng lúc, thực hiện pha giật gót cận thành đầy bất ngờ, đưa bóng vào lưới, khai thông thế bế tắc cho đội tuyển Việt Nam.

Có được bàn dẫn trước, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép nhằm tìm ghi thêm bàn thắng. Phút 80, Văn Thuận có pha căng ngang nguy hiểm khiến thủ môn Yazid phải trổ tài cứu thua. Dù không thể gia tăng cách biệt, đội bóng của Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh vẫn bảo toàn thành công tỷ số 1-0 đến khi trận đấu khép lại.

Thắng trận thứ hai, U23 Việt Nam chờ quyết đấu Qatar. Ảnh: HAGLFC

Với chiến thắng này, U23 Việt Nam có 6 điểm sau hai lượt trận, lên ngôi đầu bảng và tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua vô địch. Đáng chú ý, đội tuyển không chỉ duy trì thành tích toàn thắng mà còn cho thấy khả năng kiểm soát thế trận và tạo sức ép liên tục trước đối thủ.

Ở lượt trận cuối diễn ra lúc 19h ngày 14-11, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Qatar. Đây được xem là trận đấu mang tính quyết định đến ngôi vô địch Giải giao hữu U23 quốc tế 2026. Với lợi thế đang có, thầy trò Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đang đứng trước cơ hội khép lại giải đấu bằng thành tích trọn vẹn.