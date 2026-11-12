HLV Singapore: U23 Việt Nam có thể vô địch châu Á trong tương lai

Nhà cầm quân Singapore đánh giá cao chất lượng đội hình, tinh thần chiến đấu và tin rằng U23 Việt Nam có thể chinh phục những thành công lớn hơn ở đấu trường châu lục.

Sau trận thua 0-1 trước U23 Việt Nam, HLV Firdaus Bin Mohamed Kassim gửi lời chúc mừng chiến thắng đến đội chủ nhà, đồng thời thừa nhận các học trò đã có màn trình diễn đáng ghi nhận nhưng chưa thể giành kết quả như mong muốn.

HLV Firdaus Bin Mohamed Kassim của U23 Singapore đánh giá cao sức mạnh của U23 Việt Nam.

“U23 Việt Nam không chỉ là đội bóng mạnh ở Đông Nam Á mà còn có chất lượng ở châu Á. Họ xứng đáng chiến thắng. Với Singapore, đây là trận đấu tốt, đáng tiếc chúng tôi không có kết quả tích cực hơn. Việt Nam sẽ là mục tiêu để chúng tôi hướng đến trong tương lai”, ông chia sẻ.

Nhận xét về bàn thua duy nhất ở phút 70, nhà cầm quân Singapore cho rằng tình huống phòng ngự phạt góc chưa được tổ chức tốt. Ông tiếc nuối khi các học trò để đối phương tận dụng tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm để ghi bàn. Theo HLV Firdaus, các cầu thủ Singapore cần mạnh mẽ, quyết liệt hơn khi kiểm soát bóng và phòng ngự.

U23 Singapore hướng đến tương lai

HLV Firdaus cũng tiết lộ Singapore không có lực lượng mạnh nhất do một số cầu thủ phải tập trung đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days. Vì vậy, đội bóng mang đến giải nhiều gương mặt trẻ và xem đây là cơ hội tích lũy kinh nghiệm, hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng tốt hơn trong tương lai.

Các cầu thủ U23 Singapore sẽ được hoạch định hướng đến tương lai.

Đánh giá về đối thủ, ông đặc biệt ấn tượng với Ngô Đăng Khoa và cho rằng U23 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng. Nhà cầm quân này tin tưởng đội bóng có tiềm năng lọt vào nhóm bốn đội mạnh nhất U23 châu Á, thậm chí hướng đến chức vô địch trong tương lai.

So sánh U23 Việt Nam với U23 Qatar, HLV Firdaus nhận định hai đội đều có chuyên môn tốt, nhưng điểm khác biệt nằm ở sự quyết liệt, quyết tâm và tinh thần chiến đấu. Theo ông, U23 Việt Nam luôn ra sân với khát khao và sẵn sàng chiến đấu hết mình.