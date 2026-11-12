Xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành suất dự Olympic Los Angeles 2028. (Ảnh: Bộ Công an)

Tại Giải vô địch Bắn súng thế giới năm 2026 diễn ra ngày 10/11 vừa qua, ba xạ thủ: Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung đã xuất sắc giành Huy chương đồng nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ với tổng thành tích 1.745 điểm.

Giải vô địch Bắn súng thế giới năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 14/11, quy tụ các xạ thủ hàng đầu thế giới tranh tài ở nhiều nội dung súng ngắn và súng trường.

Ở vòng loại cá nhân, Trịnh Thu Vinh đạt 585 điểm, xếp thứ 7; Nguyễn Thùy Dung đạt 583 điểm, xếp thứ 16; Nguyễn Thùy Trang đạt 577 điểm, xếp thứ 29. Kết quả này giúp đội tuyển bắn súng Việt Nam đứng thứ ba chung cuộc, sau Ấn Độ (1.761 điểm) và Hàn Quốc (1.748 điểm). Đội tuyển Trung Quốc xếp thứ tư với 1.741 điểm.

Với vị trí thứ 7 vòng loại, Trịnh Thu Vinh giành quyền vào thi đấu chung kết cá nhân. Đáng chú ý hơn, thành tích này cũng giúp nữ xạ thủ chính thức trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành suất tham dự Olympic Los Angeles 2028.

Đây là dấu mốc quan trọng đối với cá nhân Trịnh Thu Vinh cũng như bắn súng Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho kỳ Thế vận hội tiếp theo.

Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang đều là những xạ thủ thuộc lực lượng bắn súng Công an nhân dân.﻿ (Ảnh: Bộ Công an)

Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang đều là những xạ thủ thuộc lực lượng bắn súng Công an nhân dân. Thành tích giành Huy chương đồng thế giới của hai vận động viên tiếp tục khẳng định đóng góp của thể thao Công an nhân dân đối với thành tích chung của đội tuyển bắn súng Việt Nam trên đấu trường quốc tế.