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Một thời Sơn La

Một thời Sơn La

Báo Sơn La
Gốc

Tôi về thăm lại Sơn La

Bon bon đường 6, sương sa giăng mành

Dừng chân nơi thảo nguyên xanh

Chè thơm, sữa ngọt, thắm tình Mộc Châu

Rưng rưng đứng dưới bóng đào

Nghe hồn Tô Hiệu dạt dào trong cây

Những người Cộng sản nơi đây

Xương xây thành phố, máu xây nên nhà

Một vùng trời đất Sơn La

Sức trai Phù Đổng đang đà vươn lên

Quỳnh Nhai ngập nước mọi miền

Mường La điện sáng, Pha Đin lưng trời

Em từ bản Thái xa xôi

Thuận Châu, Sông Mã hay người Phù Yên?

Anh từ quê Thái Bình lên

Gặp nhau đâu kể chi miền ngược xuôi

Hàn huyên bao chuyện trên đời

Nhớ bao kỷ niệm một thời chưa xa

Một thời sợ tiếng Sơn La

“Ma thiêng nước độc” ai mà dám lên

Một thời chiến dịch Điện Biên

Sơn La góp lửa nên thiên sử hồng

Sơn La mảnh đất anh hùng

Nước non vang mãi chiến công một thời

Đất này chẳng sợ bom rơi

Gái Yên Châu bắn “giặc trời” tan thây

Hôm nay trên mảnh đất này

Mông, Dao, Kinh, Thái… cầm tay kết đoàn

Mái trường Đại học khang trang

Công trình thủy điện Bắc - Nam vui cùng

Trai Sông Mã, gái Mường Hung

“Tình ca Tây Bắc” vang trong tiếng khèn

Điệu xòe, điệu sạp đêm đêm

Rượu cần chưa vít, say mềm lứa đôi

Khăn Piêu, vòng bạc, nụ cười…

Để thương để nhớ… một thời Sơn La!

 Phùng Mạnh Quân (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/mot-thoi-son-la-L7X59JrvR.html