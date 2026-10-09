Một thời Sơn La

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 diễn ra từ 9 - 11/10 tại tỉnh Điện Biên. Gần 800 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh, gồm: Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Điện Biên và Lai Châu cùng hội tụ. Đây không chỉ là ngày hội của văn hóa, mà còn là dịp khẳng định sức sống bền bỉ của bản sắc dân tộc trong dòng chảy phát triển đất nước.