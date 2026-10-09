Một thời Sơn La
Một thời Sơn La
Tôi về thăm lại Sơn La
Bon bon đường 6, sương sa giăng mành
Dừng chân nơi thảo nguyên xanh
Chè thơm, sữa ngọt, thắm tình Mộc Châu
Rưng rưng đứng dưới bóng đào
Nghe hồn Tô Hiệu dạt dào trong cây
Những người Cộng sản nơi đây
Xương xây thành phố, máu xây nên nhà
Một vùng trời đất Sơn La
Sức trai Phù Đổng đang đà vươn lên
Quỳnh Nhai ngập nước mọi miền
Mường La điện sáng, Pha Đin lưng trời
Em từ bản Thái xa xôi
Thuận Châu, Sông Mã hay người Phù Yên?
Anh từ quê Thái Bình lên
Gặp nhau đâu kể chi miền ngược xuôi
Hàn huyên bao chuyện trên đời
Nhớ bao kỷ niệm một thời chưa xa
Một thời sợ tiếng Sơn La
“Ma thiêng nước độc” ai mà dám lên
Một thời chiến dịch Điện Biên
Sơn La góp lửa nên thiên sử hồng
Sơn La mảnh đất anh hùng
Nước non vang mãi chiến công một thời
Đất này chẳng sợ bom rơi
Gái Yên Châu bắn “giặc trời” tan thây
Hôm nay trên mảnh đất này
Mông, Dao, Kinh, Thái… cầm tay kết đoàn
Mái trường Đại học khang trang
Công trình thủy điện Bắc - Nam vui cùng
Trai Sông Mã, gái Mường Hung
“Tình ca Tây Bắc” vang trong tiếng khèn
Điệu xòe, điệu sạp đêm đêm
Rượu cần chưa vít, say mềm lứa đôi
Khăn Piêu, vòng bạc, nụ cười…
Để thương để nhớ… một thời Sơn La!
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/mot-thoi-son-la-L7X59JrvR.html