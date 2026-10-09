Khách Việt ghé điểm đến nổi tiếng, nhiều thú hoang dã, mê món giá 20 nghìn đồng

Cách thủ đô Seoul khoảng 63km, đảo Nami là một hòn đảo hình bán nguyệt nằm giữa dòng sông Bukhangang (sông Bắc Hàn) thơ mộng, thuộc thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc.

Nơi đây gây ấn tượng với không gian xanh mát, cảnh sắc lãng mạn nên thơ cùng những hàng cây cổ thụ thay đổi màu sắc theo mùa và từng là bối cảnh của bộ phim nổi tiếng "Bản tình ca mùa đông”.

Sau khi bộ phim này phát sóng (năm 2002), hòn đảo này càng nổi danh khắp châu Á, thu hút lượng lớn khách du lịch tới tham quan mỗi năm.

Đảo Nami được ví như một "ốc đảo xanh" nổi tiếng của Hàn Quốc nhờ cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, xanh mát

Đảo Nami đẹp quanh năm nhưng mỗi mùa lại mang một sắc thái riêng. Vì thế, du khách ví von đây là điểm đến có cảnh vật không trùng lặp.

Mùa xuân (từ tháng 3 đến tháng 5), hòn đảo được phủ bởi sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào xen lẫn màu xanh của cây cối đang đâm chồi nảy lộc.

Mùa hè (từ tháng 6 đến tháng 8), nhiệt độ tại đảo Nami thường ở mức 22-30°C nhưng không gian vẫn mát mẻ nhờ vị trí địa lý nằm giữa sông và có nhiều cây xanh bao phủ.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để khách ghé thăm đảo và tham gia các hoạt động ngoài trời như đạp xe, chèo thuyền, chơi thể thao dưới nước…

Mùa thu, khách du lịch từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Malaysia, Australia... ghé thăm đảo Nami khá đông

Mùa thu được nhận xét là mùa đẹp nhất trên đảo, với nhiệt độ dịu mát khoảng 10–15°C, thích hợp để khách dạo bộ, tham quan cả ngày.

Thời điểm này, khách đến đảo cũng được chiêm ngưỡng khung cảnh lãng mạn như trên phim khi những hàng cây ngân hạnh trên đảo chuyển sang màu vàng rực hay lá phong nhuộm đỏ cả không gian.

Mùa đông (từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau), nhiệt độ giảm, vạn vật trên đảo được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa. Những hàng cây trơ cành nhưng cũng đủ tạo nên một khung cảnh lãng mạn.

Một số góc chụp hình đẹp trên đảo hút khách check-in

Chị Phạm Thảo (Hà Nội) có dịp ghé thăm đảo Nami hồi tháng 9 vừa qua nhận xét, mỗi con đường, khu vườn hay góc nhỏ ven sông ở đây đều sở hữu vẻ đẹp riêng đầy cuốn hút.

Chuyến đi này, chị tranh thủ check-in với loạt tọa độ chụp hình đẹp trên đảo như: Con đường ngân hạnh dài 300m – một trong những bối cảnh xuất hiện nhiều nhất trong bộ phim “Bản tình ca mùa đông”; hàng cây thủy sam xanh mát với thân cao vút, thẳng tắp; Sequoia First Kiss Glass - cây cầu nằm trên hồ nước, được làm bằng kính trong suốt với độ dài khoảng 100m; vườn hoa và khu sinh thái trên đảo; khu triển lãm nghệ thuật ngoài trời…

Du khách thích thú tương tác cùng một số loài động vật hoang dã trên đảo

“Dù nhiều năm trôi qua nhưng dấu ấn của bộ phim “Bản tình ca mùa đông” vẫn còn hiện hữu rõ nét trên đảo Nami, từ con đường cây ngân hạnh quen thuộc, tượng đôi nhân vật chính đến các poster và hình ảnh trong phim…

Bởi thế, du khách đến đây có cảm giác như được quay trở về với những thước phim lãng mạn năm xưa.

Điều thú vị là hệ sinh thái trên đảo được bảo tồn theo hướng tự nhiên nên du khách tới đây có thể thoải mái ngắm nhìn một số loài động vật hoang dã như công, sóc, chim chóc..., thậm chí còn có cơ hội tiếp cận chúng ở cự ly rất gần”, chị Thảo chia sẻ.

Món kem dẻo thơm và gà nướng Dakgalbi mang đậm nét văn hóa ẩm thực bản địa của đảo

Theo cảm nhận của nữ du khách Hà Nội, ẩm thực trên đảo cũng là điểm nhấn ấn tượng khiến chuyến đi đáng nhớ hơn.

Tại đây, chị có cơ hội thưởng thức một số món đặc sản bản địa được bày bán như: gà nướng Dakgalbi, bánh Hotteok Hàn Quốc, bánh bao nhân đậu đỏ, bắp ngô nướng, kem…

Món bánh bao đậu đỏ có giá "rẻ như cho" được du khách gợi ý "nhất định phải thử" khi đến đảo Nami

“Mình thích nhất món bánh bao đậu đỏ. Đây là món mà mọi người thường đùa rằng, nếu chưa thử loại bánh này tức là chưa đến đảo Nami.

Mỗi chiếc bánh bao nhỏ có kích cỡ bằng khoảng 4 đầu ngón tay chụm lại, lớp vỏ mềm nóng hổi, màu trắng ngà, còn bên trong là nhân đậu đỏ sánh mịn, ngọt tự nhiên, thơm nức.

Đặc biệt, bánh bao đậu đỏ được bán trên đảo với giá rất rẻ, chỉ 1.000 won (gần 20.000 đồng)”, nữ du khách chia sẻ.