Khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam năm 2026

Khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2026, tối 8-10 tại Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 3 sự kiện được tổ chức đồng thời nhằm kết nối quảng bá sản phẩm làng nghề, phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP.

Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đã tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả từ khắp mọi miền đất nước. Tác giả cao tuổi nhất 81 tuổi, tác giả nhỏ tuổi nhất 11 tuổi. Ban tổ chức trao 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 25 giải khuyến khích, cùng một số giải phụ.

5 sản phẩm đạt giải nhất gồm: Bộ sưu tập “Gốm trang trí không gian trà Việt” của tác giả Ngô Bá Hoàng; “Chạm vào tinh hoa đất trời” của tác giả Lê Thị Lan Hương; “Đèn mây” của tác giả Nguyễn Văn Vinh; “Chiếc rọ rách” của tác giả Vũ Văn Hoan; “Sen nở” của tác giả Phạm Thu Thủy.

Tác phẩm "Chạm vào tinh hoa đất trời". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Trong không gian hội chợ, không khí diễn ra khá sôi động với nhiều khu vực vừa trưng bày sản phẩm, vừa trực tiếp trình diễn nghề để khách tham quan có thể quan sát quá trình tạo ra sản phẩm.

Các mô hình làng nghề gắn du lịch được giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: PHÚC HẬU

Đặc biệt, sự kiện lần này có khu vực giới thiệu mô hình du lịch làng nghề gắn với ẩm thực và văn hóa địa phương, nơi nghệ nhân trực tiếp gói bánh chưng, chế biến các món ăn đặc sản của đồng bào dân tộc thiểu số. Khu vực giới thiệu khèn và các dụng cụ làm khèn, các sản phẩm gốm, áo dài và nhiều sản phẩm thủ công khác... cũng thu hút nhiều du khách tham quan.

Tại một số gian trưng bày, nghệ nhân trực tiếp chạm khắc trên gỗ lũa, chạm khắc bản mộc tranh Đông Hồ, dệt thổ cẩm, làm kén tằm và thực hiện các công đoạn của nghề truyền thống.

Biểu diễn se tơ dệt lụa từ sợi kén tằm. Ảnh: PHÚC HẬU

Những hoạt động trình diễn trực tiếp tạo không gian tương tác, giúp khách tham quan hiểu được các công đoạn tạo ra sản phẩm, kỹ thuật và sự khéo léo của người làm nghề.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn, giới thiệu các mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và các điểm đến tiêu biểu. Không gian trưng bày được thiết kế theo đặc trưng 3 miền, kết hợp hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghề truyền thống, văn hóa, ẩm thực và trò chơi dân gian.

Tại hội chợ, Ban tổ chức cũng tạo không gian giới thiệu các gian hàng OCOP, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam, trao giải cho những sản phẩm đặc sắc. Video: PHÚC HẬU

Các làng nghề được kết nối với các doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các kênh thương mại điện tử. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tham gia chương trình livestream giới thiệu sản phẩm, ứng dụng mã QR để cung cấp thông tin và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Các cô gái livestream giới thiệu sản phẩm làng nghề ngay tại hội chợ tối 8-10. Ảnh: PHÚC HẬU

Sự kiện diễn ra tại Nhà Triển lãm nông nghiệp Việt Nam (phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội). Hội chợ kéo dài đến ngày 12-10.