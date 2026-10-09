Giá heo hơi hôm nay 9.10.2026: Có nơi xuống 52.000 đồng/kg

Thị trường heo hơi ngày 9.10.2026 tiếp tục cho thấy xu hướng hạ nhiệt khi vùng giá 52.000 - 54.000 đồng/kg xuất hiện ngày càng rõ. Mức cao nhất 55.000 đồng/kg hiện chỉ còn được ghi nhận tại Hưng Yên.

Hình minh họa.

Giá heo hơi miền Bắc: Hưng Yên giữ mức 55.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc ngày 9.10.2026 dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Hưng Yên là địa phương duy nhất trong khu vực đạt 55.000 đồng/kg, đồng thời cũng là mức giá cao nhất trên cả nước.

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg.

Cao Bằng và Lai Châu đứng ở mức thấp hơn, cùng đạt 53.000 đồng/kg.

So với ngày 8.10.2026, mặt bằng giá miền Bắc tiếp tục có sự dịch chuyển. Nhiều địa phương từ 55.000 đồng/kg đã lùi về 54.000 đồng/kg, khiến mức 55.000 đồng/kg trở nên hiếm hơn.

Giá heo hơi miền Trung: Khánh Hòa xuống 52.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá heo hơi ngày 9.10.2026 dao động từ 52.000 - 54.000 đồng/kg, thấp hơn mặt bằng của miền Bắc.

Lâm Đồng tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cùng giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Khánh Hòa giảm xuống 52.000 đồng/kg, trở thành một trong hai địa phương có mức giá thấp nhất cả nước trong ngày.

Giá heo hơi miền Nam: Đồng Tháp thấp nhất 52.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Nam ngày 9.10.2026 cũng dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau, TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng đứng ở mức 54.000 đồng/kg.

An Giang hiện giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Đồng Tháp giảm xuống 52.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và ngang với mức giá tại Khánh Hòa.

Nhìn chung, giá heo hơi ngày 9.10.2026 trên cả nước dao động từ 52.000 - 55.000 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là mức 52.000 đồng/kg lần đầu xuất hiện trong chuỗi giá những ngày gần đây, được ghi nhận tại Khánh Hòa và Đồng Tháp. Trong khi đó, mức 55.000 đồng/kg hiện chỉ còn tại Hưng Yên.

Mặt bằng phổ biến của thị trường đang tập trung quanh vùng 53.000 - 54.000 đồng/kg, cho thấy áp lực giảm giá vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.