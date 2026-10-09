Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Lễ hội Katê 2026

Từ ngày 9 đến 11-10, Lễ hội Katê năm 2026 diễn ra tại các đền, tháp và làng Chăm Bàlamôn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao để tạo không khí vui tươi, đoàn kết, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh.

Tháp Pô Klong Garai là điểm diễn ra nhiều hoạt động của Lễ hội Katê.

Trang trọng phần lễ

Lễ hội Katê là một trong những lễ hội truyền thống lớn, tiêu biểu của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Lễ hội được tổ chức hằng năm vào ngày cuối tháng 6 và ngày đầu tháng 7 theo lịch Chăm. Đây là dịp đồng bào tri ân thần linh và các bậc tiền nhân, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, ấm no.

Theo kế hoạch, mở đầu lễ hội, sáng 9-10, Nhân dân các thôn Hữu Đức, Tân Đức, Thành Đức (xã Phước Hữu) tổ chức lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar. Đoàn rước đón y trang từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà về đền thờ trong thôn Hữu Đức. Nghi lễ này gắn kết hai cộng đồng Chăm và Raglai.

Chính lễ diễn ra lúc 6 giờ 30 ngày 10-10. Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn và Ban Phong tục cùng lúc thực hiện các nghi thức truyền thống tại tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh), tháp Pô Rômê (thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu) và đền Pô Inư Nưgar (thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu). Nghi lễ tại các đền, tháp gồm: Lễ rước y trang, lễ mở cửa tháp, lễ tắm tượng thần, lễ mặc y trang cho thần và đại lễ. Các nghi thức do cả sư, tu sĩ cùng các chức sắc tín ngưỡng dân gian như thầy kéo đàn Kadhar, bà bóng Muk Pajâu và ông từ Camưnei điều hành. Sau phần lễ ở đền, tháp, lễ hội tiếp tục tại đền thờ thần làng và tại các gia đình, dòng tộc đến hết ngày 11-10.

Ban Phong tục cùng các gia đình Raglai lưu giữ y trang đưa y trang nữ thần Pô Inư Nưgar từ xã Phước Hà về xã Phước Hữu để thực hiện các nghi lễ Katê truyền thống. Ảnh: THANH XUÂN.

Sôi nổi phần hội

Năm nay, phần hội có nhiều hoạt động văn hóa phong phú. Tối 9-10, chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Katê năm 2026 diễn ra tại sân khấu Sân vận động thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu.

Ngày 10-10, khu vực tháp Pô Klong Garai diễn ra nhiều hoạt động: Chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân và du khách; hội thi các trò chơi thể thao dân gian và hội thi viết chữ Chăm với chủ đề “Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm”. Hội thi viết chữ Chăm góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ chữ viết truyền thống, nhất là trong thế hệ trẻ.

Trong những ngày lễ hội, tại Tháp Pô Klong Garai, Tháp Pô Rômê và nhà trưng bày thôn Hữu Đức còn có các khu trưng bày hình ảnh, hiện vật và không gian văn hóa Chăm. Qua đó, du khách có thể tìm hiểu về ẩm thực, trang phục, nhạc cụ và nghề thủ công truyền thống của người Chăm.

Điểm nhấn học thuật của lễ hội năm nay là hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”. Hội thảo diễn ra chiều 11-10 tại hội trường UBND xã Ninh Phước.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lễ hội góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm. Lễ hội cũng tạo điểm đến hấp dẫn, mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa độc đáo. Qua đó tạo không khí vui tươi, đoàn kết, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh.

THÀNH NGUYỄN