Mở ra chặng đường mới trên hành trình tri ân

An Giang hoàn thành 100% kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Ngày 9/10, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cho biết, đến ngày 8/10, địa phương đã chính thức hoàn thành 100% kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, mở ra hy vọng mới cho hành trình trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ.

“Vượt nắng, thắng mưa” nơi nghĩa trang

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, toàn Quân khu 9 triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại 41.141 phần mộ thuộc 5 tỉnh, thành phố. Trong đó, An Giang gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất khi đảm nhận 15.210 phần mộ tại 20 nghĩa trang liệt sĩ, chiếm gần 37% tổng khối lượng toàn Quân khu 9.

Các đơn vị nghiệp vụ thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Khối lượng công việc khổng lồ này trải rộng trên địa bàn rộng lớn với nhiều nghĩa trang có số lượng phần mộ tập trung rất cao: Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (4.751 phần mộ), Hà Tiên (1.909 phần mộ), Phú Quốc (1.775 phần mộ), Rạch Giá (1.011 phần mộ), An Biên (989 phần mộ) và Giồng Riềng (965 phần mộ). Áp lực thời gian gay gắt kết hợp với thực tế nhiều phần mộ đã an táng hàng chục năm, hài cốt phân hủy mạnh, làm cho việc thu nhận mẫu đạt chuẩn kỹ thuật gặp vô vàn thách thức.

Trước yêu cầu cấp bách, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ động xây dựng phương án, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, thường xuyên rà soát và điều tiết lực lượng linh hoạt. Khi một nghĩa trang hoàn thành, các mũi thi công lập tức chuyển vùng, tăng cường cho các điểm nóng còn tồn đọng.

Quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được thực hiện cẩn trọng. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cho biết, yêu cầu xuyên suốt của chiến dịch là đẩy nhanh tiến độ tối đa nhưng phải bảo đảm tuyệt đối chặt chẽ về quy trình kỹ thuật, giữ gìn trọn vẹn sự tôn nghiêm đối với hài cốt các Anh hùng liệt sĩ. “Sự chỉ đạo sát sao cùng điều hành linh hoạt đã tạo nên đột phá. Đến ngày 8/10, An Giang đã cán đích thành công, hoàn thành 100% việc lấy mẫu sinh phẩm tại 15.210 phần mộ”, Đại tá Cao Minh Tâm cho hay.

Để có được kết quả vượt tiến độ, các đội kỹ thuật đã trải qua những ngày làm việc cường độ cao. Công việc thường bắt đầu từ 6 giờ sáng và không dừng lại khi đồng hồ chỉ 18 giờ. Dưới ánh đèn điện sáng rực giữa khuôn viên nghĩa trang yên tĩnh, cán bộ, chiến sĩ vẫn mẫn cán miệt mài bên từng góc mộ.

Đại úy Trần Quốc Huy, thành viên đội lấy mẫu, chia sẻ: “Nhiều phần mộ an táng từ rất lâu, xương thịt đã mục tàn, việc tìm mẫu sinh phẩm phù hợp đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ từng chút một. Dù công việc vất vả, kéo dài đến tận đêm muộn, nhưng ai nấy đều tự xóc lại tinh thần. Bởi mỗi mẫu sinh phẩm thu thập thành công là thêm một cơ hội đưa liệt sĩ về với gia đình”.

Tại tâm điểm Dốc Bà Đắc, nơi yên nghỉ của 4.751 liệt sĩ, lực lượng chuyên môn đã tập trung toàn lực để hoàn thành đúng quy trình. Lần lượt sau đó, các nghĩa trang lớn như Hà Tiên, Phú Quốc, Vĩnh Thuận, An Minh cũng đồng loạt báo công hoàn thành.

Công tác cập nhật, thống kê được thực hiện đầy đủ, bảo đảm tính chính xác theo kế hoạch. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Đồng hành cùng lực lượng quân đội là sự chung sức của chính quyền và nhân dân địa phương. Lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên tại chỗ được huy động tối đa để hỗ trợ rà soát hồ sơ, chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển trang thiết bị. Những bữa cơm hậu phương tươm tất, những lời thăm hỏi chân tình trong đêm muộn đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua mệt mỏi.

Thượng tá Lê Văn Sáng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chính trị đã bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tư tưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc, giúp toàn lực lượng luôn giữ vững quyết tâm cao nhất.

Mở ra hy vọng trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ

Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ chuyên môn, quá trình mở mộ lấy sinh phẩm còn ghi nhận những khoảnh khắc xúc động khi nhiều kỷ vật lịch sử vô giá được phát hiện, mở ra manh mối xác minh danh tính.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tri Tôn, Đội lấy mẫu số 1 đã phát hiện một tấm thẻ kim loại tại phần mộ số 531. Trên tấm thẻ hoen màu thời gian vẫn ghi rõ: Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần, quê quán tỉnh Nghệ An. Ngay sau đó, thông tin được kết nối về quê nhà. Ông Nguyễn Văn Phúc (em trai liệt sĩ Thuần) nhận tin trong niềm nghẹn ngào. Sau hơn nửa thế kỷ ngóng chờ, kỷ vật nhỏ bé ấy đã thắp lên tia hy vọng bừng sáng cho cả gia đình, dù còn chờ kết quả giám định ADN chính thức.

Từng mẫu sinh phẩm được thực hiện cẩn trọng, qua đó ghi nhận nhiều kỷ vật lịch sử, mở ra manh mối xác minh danh tính. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Hay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tiên và An Minh, các lực lượng cũng đã tìm thấy nhiều di vật cá nhân như ảnh chân dung, chiếc lược chải tóc, dây thắt lưng... Những vật dụng đơn sơ ấy là mảnh ghép ký ức thiêng liêng, chứa đựng cả một đời người đã ngã xuống vì độc lập tự do.

Đánh giá về ý nghĩa của thành tích này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang Lê Văn Phước khẳng định: “Việc hoàn thành vượt tiến độ khối lượng lấy mẫu lớn nhất Quân khu 9 là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Đây không chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ hành chính-quân sự, mà là sự tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’ của Đảng bộ, quân và dân An Giang đối với các Anh hùng liệt sĩ”.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang thường xuyên thăm hỏi, động viên các đội thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Tuy nhiên, việc hoàn thành thu nhận 15.210 mẫu sinh phẩm mới chỉ là kết quả bước đầu. Trọng tâm trong thời gian tới của tỉnh là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn Bộ Quốc phòng để hoàn thiện hồ sơ, tiến hành bàn giao, giám định và đối sánh mẫu ADN. Đồng thời, An Giang sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các gia đình thân nhân liệt sĩ trên cả nước phối hợp cung cấp thông tin và lấy mẫu ADN đối ứng.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ vẫn chưa dừng lại. Những giọt mồ hôi rơi trên thao trường nghĩa trang, những kỷ vật trỗi dậy từ lòng đất mẹ và từng mẫu sinh phẩm được lưu giữ cẩn trọng hôm nay chính là cây cầu nối liền quá khứ với hiện tại. Tất cả vì một mục tiêu cao cả: Để những người con ưu tú đã hy sinh cho Tổ quốc sớm được gọi vang tên mình, trọn vẹn niềm vui đoàn tụ cùng gia đình và quê hương.