Hang động nhiều tầng nhũ đá được phát hiện giữa rừng Nghệ An

Hang động nằm sâu trong khu rừng tự nhiên ở khoảnh 4, tiểu khu 666, xã Tam Thái, Nghệ An. Ảnh: CSCC.

Để tiếp cận hang động, cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng phải vượt qua nhiều đoạn dốc cao, đá dựng đứng và những khu vực rừng rậm. Hang nằm tại khoảnh 4, tiểu khu 666, cách khu dân cư khoảng 4 km.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương, hang được phát hiện trong một đợt tuần tra của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Sau khi nhận thông tin, đơn vị phối hợp UBND xã Tam Thái tổ chức khảo sát bước đầu nhằm đánh giá hiện trạng, đặc điểm tự nhiên của hang.

Theo ghi nhận ban đầu, một số khoang trong hang có diện tích ước khoảng 2.000 - 3.000 m². Không gian bên trong khá rộng, các vách đá dựng đứng tạo thành nhiều tầng, lớp.

Để tiếp cận hang, lực lượng bảo vệ rừng phải vượt qua nhiều đoạn địa hình dốc, đá dựng đứng và rừng rậm. Ảnh: CSCC.

Điểm đáng chú ý là hệ thống nhũ đá xuất hiện ở nhiều khu vực với hình dạng đa dạng. Ánh đèn pin chiếu qua các vách đá làm nổi rõ những khối nhũ kéo thành từng lớp, những mũi đá nhọn và các bề mặt phản chiếu ánh sáng.

"Bên trong hang có khoảng 3 - 4 tầng, rất nhiều nhũ đá với hình thù khác nhau. Đoàn đã đi sâu hàng trăm mét nhưng chưa thể khảo sát hết hang động này", một cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tam Hợp tham gia khảo sát cho biết.

Theo lực lượng khảo sát, tại thời điểm kiểm tra chưa ghi nhận dấu tích cho thấy hang bị con người tác động. Các khối nhũ đá vẫn giữ nguyên vị trí, không gian bên trong cơ bản còn nguyên trạng tự nhiên.

Ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái, cho biết sau khảo sát bước đầu, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp tục làm rõ đặc điểm địa chất, cảnh quan và các giá trị tự nhiên của hang động.

Bên trong hang có không gian rộng, các vách đá tạo thành nhiều tầng, lớp tự nhiên. Ảnh: CSCC.

Những khối thạch nhũ xuất hiện dày ở nhiều khu vực trong hang. Ảnh: CSCC.

Ánh đèn pin làm nổi bật những bề mặt nhũ đá phản chiếu ánh sáng trong lòng hang. Ảnh: CSCC.

Lực lượng chức năng mới khảo sát được một phần hang, chưa thể xác định đầy đủ quy mô và chiều dài hệ thống bên trong Ảnh: CSCC

Trước mắt, việc bảo vệ hiện trạng được địa phương đặt lên hàng đầu. Các phương án quản lý sẽ được tính toán dựa trên kết quả khảo sát, nhằm hạn chế tác động đến cảnh quan và hệ sinh thái khu vực.

Nếu đủ điều kiện, hang động có thể được nghiên cứu theo hướng phát huy giá trị phục vụ du lịch sinh thái, gắn với bảo tồn rừng. Tuy nhiên, địa phương cho rằng việc tiếp cận và khai thác cần được cân nhắc thận trọng do hang nằm trong khu vực rừng tự nhiên, địa hình hiểm trở và chưa được khảo sát đầy đủ.

Việc chưa thể khảo sát hết lòng hang cũng khiến các cơ quan chức năng cần tiếp tục đánh giá trước khi xác định quy mô, giá trị địa chất và khả năng khai thác của hang.

Hiện chính quyền xã Tam Thái và Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương mới ghi nhận những đặc điểm ban đầu. Hang động chưa được đánh giá đầy đủ về địa chất, địa mạo và các giá trị liên quan.

Với hệ thống nhũ đá còn tương đối nguyên vẹn và vị trí nằm sâu trong rừng, việc giữ nguyên hiện trạng trong quá trình tiếp tục khảo sát được xem là yêu cầu trước mắt.