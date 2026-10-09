Xã Phú Xuyên: Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Xã Phú Xuyên tập trung trang trí các cụm pa-no, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: PV

Hoà chung trong không khí của dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội, khắp các tuyến đường ở xã Phú Xuyên được trang hoàng rực rỡ. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pa-nô, áp-phích và những khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Giải phóng Thủ đô đã tạo nên không khí phấn khởi, trang nghiêm, tràn đầy niềm tự hào trong lòng mỗi người dân nơi đây.

Dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, nhiều thôn sau sáp nhập ở xã Phú Xuyên tổ chức hội làng truyền thống gắn kết cộng đồng. Ảnh: PV

Ông Hoàng Hải Anh- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phú Cường tự hào cho biết, chúng tôi đã tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người dân về ý nghĩa, truyền thống lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10. Qua đó giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào là công dân Thủ đô để tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp.

“Những ngày gần đây, chúng tôi tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khuôn viên nhà văn hóa, tạo cảnh quan sáng- xanh- sạch- đẹp. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân treo cờ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, sôi nổi tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, xây dựng thôn Phú Cường phát triển”, ông Hoàng Hải Anh chia sẻ.

Các tuyến đường ở xã Phú Xuyên được trang trí tạo điểm nhấn chào mừng sự kiện kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: PV

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là dịp để mỗi cơ quan, đơn vị và người dân tự hào ôn lại lịch sử, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Trong đó, riêng ở xã Phú Xuyên, những di sản, lễ hội, làng nghề, không gian văn hóa tiếp tục được gìn giữ, bảo tồn, góp phần làm nên bản sắc, khẳng định chiều sâu lịch sử của vùng đất, con người nơi đây.

“Khoảnh khắc lịch sử ngày 10-10-1954 khi quân và dân ta hừng hực khí thế tiến về tiếp quản Thủ đô trong niềm vui hân hoan của hàng vạn người dân Hà Nội mãi luôn trở thành niềm tự hào của mỗi thế hệ người dân. Trong công cuộc đổi mới hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống mới ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn”, bà Vũ Thị Thuỷ ở thôn Thao Chính cho biết.

Làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm ở xã Phú Xuyên rợp bóng cờ, người dân vui mừng, phấn khởi thi đua lao động, sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế. Ảnh: PV

Dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Phòng Văn hóa – Xã hội xã Phú Xuyên đã chủ động tham mưu triển khai các nội dung tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan; rà soát các tuyến đường, khu vực trung tâm, các vị trí công cộng để bố trí lắp đặt pa-no, phướn, cờ và các hình thức tuyên truyền phù hợp. Tại 32 thôn trên địa bàn đều tổ chức vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khu vực nhà văn hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng; vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, góp phần tạo cảnh quan sáng- xanh- sạch- đẹp và không khí vui tươi, phấn khởi.

Đoàn viên, thanh niên xã Phú Xuyên trang trí các tuyến đường chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: PV

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Hằng cho biết, công tác tuyên truyền, trang trí được triển khai đồng bộ từ khu vực trung tâm đến các thôn. Hiện nay, chúng tôi đã lắp đặt 260 phướn lụa dọc tuyến Quốc lộ 1A và khu vực trung tâm xã; treo 1.200 cờ hồng tại các tuyến đường và khu vực trung tâm; triển khai lắp đặt 30 pa-no ngang tuyên truyền và các cụm pa-no tại các vị trí trung tâm, đồng thời cấp phát 1.600 cờ cho 32 thôn để thực hiện trang trí, tuyên truyền tại địa bàn dân cư.

“Việc tăng cường tuyên truyền, trang trí trực quan đã góp phần tạo diện mạo khang trang, không khí vui tươi, phấn khởi dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tất cả cùng đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, bà Nguyễn Thị Hằng thông tin.