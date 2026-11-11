Một mặt bằng, đa dịch vụ

Trong một không gian, khách hàng vừa có thể uống cà phê vừa sử dụng một số dịch vụ khác. Ảnh: Anh Tuấn

Gia tăng trải nghiệm cho khách hàng

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TOC Gallery kết hợp ba thương hiệu Tóc Tai, O Store và C Coffee trong cùng một địa điểm. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc tóc nam, mua sắm thiết bị công nghệ hoặc uống cà phê. Mỗi thương hiệu có hoạt động riêng nhưng cùng hướng đến những nhu cầu thiết yếu của một nhóm khách hàng.

Anh Trần Ngọc Anh Tuấn, đồng sáng lập TOC Gallery cho biết, ý tưởng ban đầu xuất phát từ mong muốn tạo ra một không gian dành cho nam giới - nơi những nhu cầu sinh hoạt có thể được đáp ứng tại cùng một địa chỉ.

Ba thương hiệu được tổ chức vận hành riêng theo đặc thù từng ngành hàng, song có điểm chung là phục vụ đời sống của cùng một nhóm khách. Cách bố trí này tạo thêm cơ hội tiếp cận khách hàng cho mỗi dịch vụ. Người đến cắt tóc có thể ghé uống cà phê, trong khi khách quen của quán cà phê cũng có dịp tìm hiểu các sản phẩm công nghệ hoặc dịch vụ chăm sóc cá nhân tại địa điểm này.

Cũng lựa chọn kinh doanh nhiều dịch vụ trên cùng một mặt bằng, anh Hồ Văn Trọng, chủ cơ sở mì cay Sasin trên đường Trần Thúc Nhẫn, đang tổ chức hoạt động của thương hiệu mì cay Sasin, cơm thố Anh Nguyễn cùng dịch vụ homestay và mô hình nhà trọ phục vụ theo thời vụ. Các hoạt động được bố trí trong khuôn viên có diện tích mặt bằng khoảng 300m².

Khác với TOC Gallery, việc tích hợp các dịch vụ của anh Trọng xuất phát từ áp lực chi phí và những bất cập khi quản lý nhiều địa điểm kinh doanh.

Trước đây, anh Trọng thuê các mặt bằng riêng để vận hành từng cửa hàng, thương hiệu. Riêng cơ sở mì cay Sasin cũ trên đường Trường Chinh đã phải chi 60 triệu đồng mỗi tháng cho tiền thuê mặt bằng, cùng khoản điện nước dao động 35 - 50 triệu đồng/tháng. Khi các cửa hàng hoạt động phân tán, anh phải duy trì nhân sự ở từng nơi, đồng thời dành nhiều thời gian kiểm tra và điều phối công việc.

“Sau hai tháng tập trung hoạt động kinh doanh tại cơ sở trên đường Trần Thúc Nhẫn, tổng chi phí thuê mặt bằng và nhân sự đã giảm hơn 50% so với thời điểm vận hành các địa điểm riêng lẻ. Đây là kết quả bước đầu giúp tôi giảm áp lực tài chính và chủ động hơn trong tổ chức kinh doanh”, anh Trọng cho biết.

Tối ưu hóa chi phí, quản trị

Theo anh Hồ Văn Trọng, lợi ích rõ nhất sau khi sắp xếp lại hoạt động kinh doanh là khả năng quản lý và sử dụng nhân sự linh hoạt hơn. Khi vận hành nhiều cửa hàng ở các địa điểm khác nhau, anh thường gặp tình trạng nhân viên tại cơ sở này ít việc, trong khi cơ sở khác lại bận rộn. Việc điều chuyển nhân sự mất thời gian, khiến nguồn lực sử dụng chưa hiệu quả. Mỗi địa điểm cũng cần bố trí người theo dõi hoạt động, làm tăng chi phí quản lý.

Việc bố trí các hoạt động tại một địa điểm cũng giúp anh Trọng thuận tiện hơn trong kiểm tra, giám sát và xử lý những vấn đề phát sinh. Theo tính toán của anh, khoản tiết giảm hơn 50% chi phí mặt bằng và nhân sự sau hai tháng vận hành là kết quả của việc giảm số địa điểm thuê và tổ chức lại lao động. Tuy nhiên, mức tiết kiệm này mới phản ánh giai đoạn đầu, khi cơ sở vừa chuyển sang phương thức hoạt động mới.

Bên cạnh những thuận lợi, anh Trọng cũng bày tỏ lo lắng về việc cập nhật và áp dụng chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh. Theo anh, những thay đổi trong quy định và hướng dẫn thực hiện khiến chủ cơ sở phải dành thêm thời gian tìm hiểu, phát sinh chi phí tư vấn và chịu áp lực trong việc tính toán kế hoạch tài chính.

Với TOC Gallery, yêu cầu đặt ra là duy trì chất lượng của ba thương hiệu có tính chất kinh doanh khác nhau. Dịch vụ chăm sóc tóc, kinh doanh thiết bị công nghệ và phục vụ đồ uống đều có quy trình, nhân sự và tiêu chuẩn phục vụ riêng. Theo anh Trần Ngọc Anh Tuấn, các thương hiệu tại TOC Gallery được vận hành tách biệt, đồng thời cùng hướng đến nhóm khách hàng có những nhu cầu liên quan. Cách tổ chức này giúp từng thương hiệu duy trì hoạt động chuyên môn trong một không gian chung.

TS Đào Duy Minh, giảng viên Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhận định, việc kết hợp nhiều dịch vụ có thể giúp cơ sở kinh doanh khai thác tốt hơn diện tích sử dụng, phân bổ chi phí mặt bằng và phục vụ khách ở nhiều thời điểm trong ngày. Với người tiêu dùng, lợi ích dễ nhận thấy là tiết kiệm thời gian di chuyển và có thêm lựa chọn tại cùng một địa điểm.

Tuy nhiên, theo TS Đào Duy Minh, hiệu quả kinh doanh còn phụ thuộc vào sự phù hợp của các dịch vụ và khả năng kiểm soát chi phí. Chủ cơ sở cần tính toán doanh thu dự kiến, chi phí đầu tư, nhân lực và vận hành; đồng thời giải quyết những vấn đề có thể phát sinh khi sử dụng chung không gian như tiếng ồn, vệ sinh, bãi đỗ xe và phân bổ các khoản chi phí. Lượng khách đông trong giai đoạn đầu hoạt động chưa đủ để đánh giá hiệu quả lâu dài. Khả năng duy trì chất lượng từng dịch vụ và tạo được lượng khách quay lại thường xuyên mới là những yếu tố quyết định.