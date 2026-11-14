Forbes vinh danh Vietjet trong danh sách 50 Thương hiệu dẫn đầu năm 2026

Giám đốc Phòng Tài chính Vietjet Nguyễn An Phú (đứng giữa) nhận kỷ niệm chương vinh danh “50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026” do Chủ tịch PHC Media – Forbes Việt Nam Đặng Minh Phương trao. Ảnh: DNCC.

Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách “50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026” ngày 12/11. Danh sách được xây dựng dựa trên dữ liệu tài chính, sức mạnh thương hiệu và vị thế cạnh tranh, nhằm ghi nhận các thương hiệu tạo dựng giá trị kinh tế nổi bật.

Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc tài chính Vietjet, chia sẻ: “Vietjet xây dựng một thương hiệu hàng không Việt Nam có bản sắc riêng và có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Với mô hình hybrid, chúng tôi giữ lợi thế chi phí, đồng thời đầu tư vào đội tàu bay hiện đại và phát triển sản phẩm, dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Khi những chiếc tàu bay mang sắc đỏ và vàng của Vietjet đến nhiều quốc gia hơn, hành khách cũng có thêm lựa chọn để đến Việt Nam và từ Việt Nam đi ra thế giới”.

Chủ tịch PHC Media – Forbes Việt Nam Đặng Minh Phương (áo đen bên phải) chúc mừng Vietjet được vinh danh trong danh sách “50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026”. Ảnh: DNCC.

Trước đó, tại Hội nghị Lãnh đạo hàng không châu Á CAPA 2026 ở Hokkaido, Nhật Bản, CAPA – Centre for Aviation trao cho Vietjet giải “Hãng hàng không chi phí thấp/Hybrid của năm tại châu Á” (Asia Low Cost/Hybrid Airline of the Year), ghi nhận bước tiến của hãng trong đổi mới mô hình kinh doanh.

Vietjet hiện khai thác mạng bay tại châu Á và châu Úc, đồng thời mở rộng kết nối sang châu Âu. Mô hình hybrid cho phép hãng duy trì mức giá cạnh tranh và cung cấp nhiều lựa chọn về giá vé, hành lý, suất ăn và tiện ích, để hành khách lựa chọn theo nhu cầu của từng chuyến đi.

Được biết hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...