Tác giả: John Holl/ Huy Hoàng Books & NXB Dân trí

Thẩm bia thấu bia

Trong cuốn sách này, John Holl mời gọi dân sành bia cùng ông bước vào một cuộc đối thoại thẳng thắn về những thành công và thách thức trong tương lai của các xưởng bia thủ công. Lật từng trang sách, bạn đọc sẽ cùng tác giả khám phá hành trình làm nên chất men quyến rũ của thứ đồ uống được yêu thích trên thế giới.

Tương lai mới của bia ở Mỹ

Khi đạo luật cấm rượu được ban hành, người ta cần tìm một thứ đồ uống có cồn khác để thay thế. Đây là cơ hội hiếm có để bia giành chỗ đứng trong lòng những người vốn thích rượu.

Đạo luật cấm rượu ở Mỹ lại trở thành "cơ hội vàng" của bia. Ảnh minh họa: K.G.

Uống bia thì dễ thôi. Đổ vào ly, đưa vào miệng và nuốt. Ngẫm về bia khó hơn nhiều. Nó là thức uống xã hội đã gắn kết mọi người, từ trong buổi tụ tập của bạn bè sau giờ làm để xả hơi đến các cuộc thảo luận bàn kế hoạch chiến tranh của các nhà cách mạng.

Với những tình huống khác xuất hiện ngày một nhiều, nó là một phần không thể thiếu của cái đời sống kéo dài đến những phòng tán gẫu trực tuyến, những kỳ nghỉ xoay quanh các nhà máy bia và những cuộc săn tìm không hồi kết chỉ để nếm được những chai bia hiếm - “những con cá voi” - chỉ được sản xuất với số lượng rất ít.

Dù một số người lấy làm vui vì điều này (và chắc hẳn một số nhà sản xuất bia thu lợi từ chúng), thì kiểu uống bia để lấy le chẳng đem lại lợi ích gì tới ngành công nghiệp bia đại trà cho cam. Một số người uống bia, rượu nhẹ hay rượu mạnh sẽ hếch mũi lên trước bất kỳ suy nghĩ sâu sắc gì về bia và từ chối thưởng thức nó một cách nghiêm túc. Thành thật mà nói, ai có thể trách họ chứ?

Ngành công nghiệp sản xuất bia ngay trước và sau Đạo luật Cấm rượu [1] ở Mỹ đã mang cho chúng ta chủ yếu một loại bia. Hãy nghĩ về nó với tư cách bia thuần vị - rất đơn điệu, dễ uống và nhìn chung là thiếu mùi vị đặc trưng. Với một số người, nó là tất cả, với một số khác, nó lại chẳng bằng. Bia, rẻ tiền và đầy rẫy, được xem là thứ của tầng lớp hạ lưu và thậm chí là tiện dân.

Theo Đạo luật Cấm rượu, rượu nhẹ giành quyền xuất hiện trên bàn tiệc sang trọng. Các thức rượu mạnh lại gắn với giai đoạn thịnh hành của thức uống thượng hạng dưới dạng cocktail. Nhiều người vẫn còn coi thường bia bất chấp bước tiến xa của nó kể từ những năm 1970 bởi sự kỳ thị hủ lậu quá lâu, trải nghiệm kiểu nhậu nhẹt bết bát thời đại học, ấn tượng khó chịu vì độ đắng gắt của một số dòng bia...

Nếu bạn biết ai đó giống như vậy, đã đến lúc bắt đầu thay đổi quan điểm của họ, rằng thời đại của bia đã đến rất gần.

Dù đã xuất hiện cả hàng nghìn năm, nhưng giờ đây, bia cuối cùng mới khẳng định được mình. Khoa học đã hỗ trợ để các nhà sản xuất bia ủ được những loại bia ngon hơn. Công nghệ đã trợ giúp người nông dân trồng đại mạch, ngũ cốc hiệu quả hơn và còn phát triển nhiều giống hoa bia mới.

Các phòng thí nghiệm nghiên cứu thêm về men qua mỗi tháng, họ thu thập và nuôi cấy các chủng vi sinh khác nhau để bổ sung hương vị mới cho bia. Một số phòng thí nghiệm còn làm việc để nuôi các chủng men thiên nhiên được lấy từ một số vị trí địa lý cụ thể, và bạn có thể uống một thức bia địa phương đúng theo nghĩa đen.

Giờ đây, sau cuộc hành trình với tốc độ vũ bão để đến được thời đại này, thật khó có thể phớt lờ những đợt sóng bất tận của ngành bia - cả thịnh lẫn suy - những giai đoạn đã định hình nên nếp uống bia hàng ngày của những người yêu bia đích thực, cũng như của những ai dần thay đổi quan điểm về việc thưởng bia.

Gần bảy nghìn nhà máy sản xuất bia đang vận hành tại nước Mỹ. Một số không chừng còn nằm ngay trong khu phố nhà bạn. Đi trên đường, ta có khi sẽ gặp nhiều hơn.

[1] Đạo luật Cấm rượu ở Mỹ chính thức có hiệu lực từ năm 1920, cấm toàn quốc về việc bán, sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển các đồ uống có cồn giai đoạn 1920. Thời kỳ này chấm dứt vào năm 1933. Mục đích của đạo luật này là muốn tạo ra một xã hội không bị ảnh hưởng bởi những tệ nạn do rượu gây ra.