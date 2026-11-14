Hồng Sơn tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn Lê Minh Luân cho biết, 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội địa phương cơ bản ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp được duy trì; thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 5/1/2026 của Đảng ủy xã, trong tổng số 17 chỉ tiêu đề ra, có 9 chỉ tiêu vượt, 4 chỉ tiêu đạt, 3 chỉ tiêu chưa đạt và 1 chỉ tiêu chờ đánh giá cuối năm. Địa phương dự kiến hoàn thành toàn bộ 17/17 chỉ tiêu vào ngày 31/12/2026.

Đồng chí Lê Minh Luân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn báo cáo tại cuộc họp

Đối với 15 chỉ tiêu chủ yếu HĐND xã giao, có 6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu đạt trên 80%, 4 chỉ tiêu tiếp tục được theo dõi, đánh giá cuối năm.

Một số chỉ tiêu đạt kết quả nổi bật gồm: giá trị đầu tư xây dựng cơ bản đạt 20 tỷ đồng, bằng 133,33% kế hoạch; tỷ lệ thu gom chất thải rắn nông thôn đạt 100,4%; thu ngân sách đạt 220,5 tỷ đồng, bằng 92,57% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công hơn 15,8 tỷ đồng, đạt 82,69%. Sản lượng lương thực đạt 33.052 tấn, bằng 80,2% kế hoạch; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 8,52% so với mục tiêu đề ra 10,54%.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, địa phương tiếp tục triển khai khám sức khỏe cho người dân, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đến ngày 12/11, UBND xã đã giải quyết 10/10 hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn, hiện không còn hồ sơ quá hạn trên hệ thống theo dõi của tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, tổ chức đảng từng bước được kiện toàn. Trong 10 tháng, Đảng bộ xã kết nạp 19 đảng viên mới, đạt 111,76% chỉ tiêu. Công tác số hóa dữ liệu đảng viên được thực hiện đúng tiến độ, với 466/466 hồ sơ đảng viên được cập nhật lên phần mềm 4.0; 27/27 hồ sơ cán bộ thuộc khối Đảng và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã được rà soát, chuẩn hóa, hoàn thành trước thời hạn…

Những tháng cuối năm 2026, xã Hồng Sơn tập trung rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026. Trong đó, chú trọng đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; tháo gỡ khó khăn trong xử lý tài sản công dôi dư, làm sạch dữ liệu đất đai. Đồng thời, triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, sản xuất nông nghiệp, nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế và bảo đảm an sinh xã hội…

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Hồng Sơn tiếp tục rà soát toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị và cá nhân phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.

Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, địa phương cần chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý địa phương cần rà soát nhu cầu đầu tư từ thực tế, xác định các công trình cần ưu tiên và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng thiết yếu; trong đó cần quan tâm đến cơ sở vật chất trường học, công trình vệ sinh các trường học.

Địa phương tăng cường vận động người dân khám sức khỏe định kỳ, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để có cách làm hiệu quả, tránh trùng lặp đối với những trường hợp đã được khám…