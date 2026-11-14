Cơ chế quản lý tài chính đặc thù với doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng diện chủ sở hữu

Hỗ trợ chi phí quản lý, vận hành, bảo vệ tài sản lưỡng dụng, tài sản phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của doanh nghiệp

Nghị định này quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với một số doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng là cơ quan đại diện chủ sở hữu; và doanh nghiệp khác thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đối tượng áp dụng

Nghị định nêu rõ đối tượng áp dụng bao gồm:

1. Bộ Quốc phòng, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận, công nhận lại theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và Doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công nhận, công nhận lại theo quy định của Chính phủ ("Doanh nghiệp quân đội").

3. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội gồm công ty mẹ và các công ty con (Tập đoàn Viettel).

4. Doanh nghiệp khác được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chính sách về đầu tư dự án

Theo Nghị định quy định, doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được ưu tiên chỉ định là nhà đầu tư hoặc tiếp nhận triển khai đầu tư, vận hành hoặc tham gia dự án có ngành nghề phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao đối với các dự án sau:

a) Dự án tại vị trí trọng yếu về quốc phòng hoặc vị trí trọng điểm về kinh tế kết hợp với quốc phòng;

b) Dự án phục vụ đối ngoại quốc phòng; dự án quan trọng quốc gia gắn với bảo đảm quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ;

c) Dự án phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược;

d) Dự án khai thác, chế biến khoáng sản chiến lược đặc biệt, khoáng sản chiến lược quan trọng gắn với bảo đảm quốc phòng;

đ) Dự án khai thác khoáng sản có hình thành tài sản lưỡng dụng, công trình lưỡng dụng sử dụng cho mục đích quốc phòng.

Trường hợp dự án nêu trên phải thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp được áp dụng ưu tiên theo quy định của pháp luật về lựa chọn nhà đầu tư.

Cơ chế tài chính về đầu tư dự án

Nghị định quy định: Doanh nghiệp được tiếp nhận một phần hoặc toàn bộ kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện dự án đầu tư theo nhiệm vụ được giao. Việc thanh toán và quyết toán dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp được giao nghiên cứu dự án phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hoặc dự án đầu tư công nghệ thuộc Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án cho phép thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài phục vụ dự án trước khi được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án. Chi phí thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài và các khoản chi phí thực tế phát sinh khác, có đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định liên quan trực tiếp đến dự án trước khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư được tính vào chi phí thực hiện dự án.

Trường hợp thực hiện theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao nhưng dự án không được phê duyệt triển khai hoặc ngừng triển khai, thì các chi phí thực tế phát sinh phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý thuế được xác định là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chính sách đối với doanh nghiệp

Ngoài các chính sách Nhà nước bảo đảm, hỗ trợ cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp là đối tượng điều chỉnh của Nghị định này được hưởng các chính sách sau:

1. Ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ cho doanh nghiệp được giao thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng:

a) Bảo đảm chi thường xuyên cho quân số thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng không tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

b) Hỗ trợ kinh phí quy hoạch cụm điểm khu dân cư; đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông, công trình dân dụng, công trình phục vụ dân sinh khác và công trình nhà ở đối với cán bộ, công nhân viên và người lao động đang làm việc tại khu kinh tế - quốc phòng, đoàn kinh tế - quốc phòng do doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh quản lý.

c) Hỗ trợ kinh phí thu hút, tuyển dụng người lao động của doanh nghiệp đến làm việc tại địa bàn trọng yếu về quốc phòng. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định đối tượng hưởng và mức hưởng hỗ trợ.

d) Hỗ trợ chi phí quản lý, vận hành, bảo vệ tài sản lưỡng dụng, tài sản phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của doanh nghiệp. Trường hợp ngân sách nhà nước không hỗ trợ đủ chi phí thực tế của doanh nghiệp thì số chênh lệch giữa chi phí thực tế của doanh nghiệp và số hỗ trợ của ngân sách nhà nước được xác định là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp; được loại trừ khi thực hiện đánh giá, xếp loại doanh nghiệp.

2. Toàn bộ kinh phí doanh nghiệp nhận tài trợ, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ hoặc công việc cụ thể theo cơ chế, chính sách của cấp có thẩm quyền thì doanh nghiệp được xác định là nguồn bổ sung vốn điều lệ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ từ nguồn vốn này.

3. Doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được tạm ứng vốn để thực hiện nhiệm vụ từ nguồn ngân sách nhà nước; mức tạm ứng không vượt quá dự toán ngân sách được giao. Trình tự, thủ tục tạm ứng vốn, thu hồi tạm ứng vốn thực hiện theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mức tạm ứng cụ thể.

4. Doanh nghiệp nhà nước do Bộ Quốc phòng là cơ quan đại diện chủ sở hữu không phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền tạm ứng, và nghĩa vụ bảo hành đối với Bộ Quốc phòng.

5. Lợi nhuận từ hoạt động thanh lý tài sản đối với các dự án trồng, chăm sóc, khai thác cây nông nghiệp, cây lâm nghiệp của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoạt động trên địa bàn trọng yếu về quốc phòng được sử dụng để làm nguồn đầu tư dự án tái canh. Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại doanh nghiệp bằng nguồn vốn này; trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

6. Các khoản chi cho người lao động và các khoản thanh toán khác bằng chứng từ thanh toán dùng tiền mặt từng lần có giá trị từ 05 triệu đồng trở lên của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

7. Thu nhập từ sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh đứng chân trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ sản phẩm do doanh nghiệp tự trồng, chăn nuôi, nuôi trồng kể cả thu nhập từ thanh lý các sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, thu nhập từ việc bán phế liệu, phế phẩm liên quan đến các sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng hoặc tự trồng, chăn nuôi, nuôi trồng sau đó sơ chế.

8. Các khoản kinh phí sửa chữa, bảo trì tài sản công không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do doanh nghiệp bảo đảm được xác định là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

9. Số tiền thu được từ khai thác tài sản công giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được sử dụng để chi trả các chi phí có liên quan, trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có), thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật, phần còn lại được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Căn cứ số nộp ngân sách, Bộ Quốc phòng lập dự toán trình cấp có thẩm quyền bố trí lại toàn bộ cho Bộ Quốc phòng để giao nhiệm vụ, đặt hàng sản xuất hoặc mua sắm vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật, tài sản khác phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trường hợp số tiền thu không đủ bù đắp chi phí có liên quan, trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có), thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp lập phương án xử lý báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về việc xác định số tiền thu từ khai thác tài sản công giao cho doanh nghiệp quản lý và các chi phí có liên quan.

Một số cơ chế hoạt động khác đối với Tập đoàn Viettel

Hoạt động đầu tư mạo hiểm

1. Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel, công ty con được sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp tối đa 05% thu nhập tính thuế hằng năm để thực hiện:

a) Các hoạt động đầu tư theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 66 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;

b) Đầu tư, góp vốn vào Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, Quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương;

c) Đầu tư thành lập hoặc cùng góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần để thực hiện hoạt động đầu tư mạo hiểm. Trong đó, hoạt động đầu tư mạo hiểm được thực hiện thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp, đầu tư tài chính tại doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo hoặc thành lập, góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

2. Công ty được thành lập theo quy định tại khoản 1 nêu trên phải có vốn góp chi phối của Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel hoặc công ty con hoặc nhóm công ty mẹ, công ty con. Mục tiêu, chức năng, cơ chế hoạt động, quản lý được xây dựng trên cơ sở quy định của pháp luật về mục tiêu, chức năng, cơ chế hoạt động, quản lý đối với Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và được quy định cụ thể tại Điều lệ công ty.

Cơ cấu lại doanh nghiệp

1. Việc chuyển giao vốn, tài sản giữa các doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel sở hữu 100% vốn điều lệ được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng theo giá trị vốn, tài sản trên sổ kế toán tại thời điểm chuyển giao, không thanh toán, không thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản và thực hiện ghi tăng, giảm vốn, tài sản theo giá trị trên sổ sách kế toán.

2. Việc xử lý vốn, tài sản khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách công ty thực hiện theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều này áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Các công ty trước thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách và sau hợp nhất, sáp nhập, chia, tách đều là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel sở hữu 100% vốn điều lệ.

b) Sáp nhập giữa công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel sở hữu 100% vốn điều lệ với Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2026./.