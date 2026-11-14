Đồng Phú kiến tạo động lực tăng trưởng công nghiệp xanh, hiện đại

Đồng Phú xác định rõ định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng xanh, hiện đại. Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Sở hữu nhiều lợi thế từ vị trí cửa ngõ chiến lược cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng, cũng như các khu công nghiệp được quy hoạch đồng bộ, phường Đồng Phú (thành phố Đồng Nai) đang từng bước khẳng định vị thế là cực tăng trưởng mới đầy năng động ở khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai.

Địa phương không chỉ tạo sức hút mạnh mẽ đối với dòng vốn đầu tư nhờ quỹ đất dồi dào, chi phí cạnh tranh mà còn kiên định mục tiêu chuyển dịch sang mô hình công nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sống bền vững.

Đòn bẩy cửa ngõ, hạ tầng đồng bộ

Nằm ở khu vực kết nối trực tiếp giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các tỉnh Tây Nguyên, phường Đồng Phú sở hữu lợi thế vượt trội về không gian phát triển và khả năng giao thương.

Nổi bật là tuyến ĐT.741 chạy dọc trung tâm phường, đóng vai trò trục xương sống kết nối trực tiếp từ cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh khu vực Tây Nguyên, tạo hành lang vận chuyển thông suốt và thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Song song với trục giao thông hiện hữu, diện mạo hạ tầng tại Đồng Phú đang đứng trước bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ hàng loạt công trình chiến lược đang được triển khai, đầu tư.

Điển hình là Dự án đường Đồng Phú-Bình Dương có chiều dài gần 42 km với quy mô bề rộng nền đường lên tới 65 m, cùng tuyến cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành trong tương lai.

Cùng với đó, địa phương cũng tập trung tối đa nguồn lực để đầu tư, hoàn thiện 5 tuyến đường tạo lực, đấu nối trực tiếp từ trục ĐT.741 vào Khu công nghiệp-Dân cư Đồng Phú và khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng.

Đồng Phú ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Sự liên thông đồng bộ từ trục chính liên tỉnh đến hệ thống đường nhánh nội khu đã tạo thành đòn bẩy vững chắc, giúp rút ngắn khoảng cách giao thương, giảm chi phí logistics và gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Trên nền tảng hạ tầng giao thông thuận lợi, hệ thống sản xuất công nghiệp tại phường Đồng Phú đang ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng.

Hiện, địa phương sở hữu hai khu công nghiệp lớn là Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Khu công nghiệp Nam Đồng Phú với tổng diện tích hiện hữu hơn 258 ha đã đạt tỷ lệ lấp đầy gần như tuyệt đối.

Hiện, Khu công nghiệp Nam Đồng Phú đang được xúc tiến mở rộng từ 69 ha lên quy mô 480ha, tạo nên một tổ hợp công nghiệp quy mô lớn.

Hai khu công nghiệp này đã thu hút 117 dự án đầu tư, trong đó có 60 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 353 triệu USD, cùng nguồn vốn đầu tư trong nước đạt trên 2.655 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho gần 20.800 lao động.

Đồng Phú đang định hình rõ nét chiến lược phát triển công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao. Dấu ấn quan trọng cho bước chuyển này là sự kiện Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 vào cuối tháng 10/2026.

Dự án có tổng quy mô diện tích hơn 316ha với tổng mức đầu tư khoảng 1.360 tỷ đồng.

Nhằm hiện thực hóa mô hình khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu, chủ đầu tư đã dành hơn 27,1% tổng diện tích toàn khu cho hệ thống cây xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Mạng lưới hạ tầng nội khu được đầu tư đồng bộ, hiện đại với trạm biến áp 110kV riêng biệt, hệ thống cấp và thoát nước tách rời cùng trạm xử lý nước thải tập trung có công suất 2.500 m3/ngày đêm. Khi chính thức đi vào vận hành, dự án dự kiến sẽ thu hút và giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động.

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Lê Duy Thanh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú cho biết, giai đoạn 2 được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới với 5 tiêu chí: hạ tầng xanh, quản lý và sản xuất thông minh, năng lượng sạch, công nghiệp tuần hoàn, quản trị theo ESG.

Công ty ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Đây là nền tảng để doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hạ tầng và đón cơ hội đầu tư mới.

Đánh giá cao tầm nhìn phát triển này, ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, việc khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 là dấu mốc quan trọng theo định hướng khu công nghiệp sinh thái, chú trọng hạ tầng bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, sử dụng đất hiệu quả; phát triển công nghiệp phải đi đôi với gìn giữ môi trường sống.

Đồng Phú đang định hình rõ nét chiến lược phát triển công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Thành phố khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền. Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư.

Mặt khác, song hành cùng các khu công nghiệp quy mô lớn, hệ thống 4 cụm công nghiệp trên địa bàn phường Đồng Phú cũng đang vận hành ổn định, đóng vai trò là vệ tinh sản xuất năng động, gồm Cụm công nghiệp Hà Mỵ (10 ha), Cụm công nghiệp Tân Phú 1 (49ha), cùng Cụm công nghiệp Tân Tiến 1 và Tân Tiến 2 (tổng diện tích 105ha).

Từ hệ sinh thái công nghiệp đa dạng này đã tạo ra động lực tăng trưởng bền vững, trở thành điểm dừng chân tin cậy của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu quy mô lớn như Công ty Đại Đông Phương (chuyên sản xuất, xuất khẩu đồ nội thất) hay Công ty Cổ phần Kim Tín Gỗ Xanh với sản lượng xuất khẩu đạt hơn 700 container mỗi năm…

Lợi thế cạnh tranh, tầm nhìn chiến lược

Minh chứng rõ nét cho sức hút đầu tư hạ tầng công nghiệp tại địa phương là tổ hợp Cụm công nghiệp Tân Tiến 1 và Tân Tiến 2 do Công ty Cổ phần Đầu tư-Bất động sản Thành Phương làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn lên đến 1.000 tỷ đồng.

Dù được xem là “tân binh” trong lĩnh vực phát triển hạ tầng công nghiệp, doanh nghiệp này đã nhanh chóng ghi dấu ấn khi đưa tỷ lệ lấp đầy tại cả hai cụm công nghiệp tiến sát ngưỡng 100% chỉ trong thời gian ngắn.

Sức hấp dẫn của dự án đến từ hàng loạt lợi thế thực chất dành cho các doanh nghiệp đến đầu tư với thời hạn thuê đất kéo dài đến tận năm 2070 cùng mức giá thuê cạnh tranh, chỉ dao động từ 80-90 USD/m2 cho chu kỳ 50 năm.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn được hưởng chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo. Riêng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), doanh nghiệp còn được hỗ trợ hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh nhanh chóng trong vòng 2-3 tháng.

Đồng Phú xác định rõ định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng xanh, hiện đại. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Tương tự, với mức giá thuê đất hợp lý dao động khoảng 80-90 USD/m2/50 năm đi kèm các chính sách ưu đãi thuế tối đa, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của giai đoạn 1, trở thành điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn FDI chất lượng cao.

Đặc biệt, với đặc điểm nền địa chất tại khu vực chủ yếu là đất đá sỏi cứng giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể trong khâu gia cố nền móng và xây dựng nhà xưởng.

Nhìn nhận về chiến lược dài hạn và hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp trở thành bệ phóng cho địa phương, ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Phú cho biết, phường xác định rõ định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng xanh, hiện đại; ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao, đồng thời mở rộng các hoạt động thương mại, dịch vụ trên cơ sở khai thác tối đa những lợi thế sẵn có.

Mục tiêu xuyên suốt là hướng đến xây dựng diện mạo đô thị hiện đại, năng động, từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới ở phía Bắc thành phố Đồng Nai.

Địa phương sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có đủ tiềm lực tài chính, có nhu cầu đầu tư trong các lĩnh vực phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời cam kết quản lý chặt chẽ quy hoạch, công khai minh bạch thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để triển khai các dự án đúng định hướng phát triển.

Cùng với việc phát triển hạ tầng sản xuất, bài toán an cư và phúc lợi xã hội cho lực lượng lao động cũng được tính toán kỹ lưỡng từ sớm. Để đón đầu làn sóng chuyên gia, kỹ sư và công nhân đến làm việc, Đồng Phú đã chủ động quy hoạch Khu dân cư Tân Tiến với quy mô diện tích 100ha cùng quỹ đất 17ha dành riêng cho phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm hạ tầng đô thị đồng bộ, văn minh và đáng sống.

Ngoài ra, Đồng Phú cũng ưu tiên phân bổ nguồn vốn đầu tư công gần 80 tỷ đồng trong năm 2026 cho 5 dự án giao thông trọng điểm mang tính kết nối cao nhằm gia tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư với các tuyến đường chính và Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú./.