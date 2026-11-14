Phó Chủ tịch Fed: Lạm phát là căn cứ chính để định hướng chính sách

Phát biểu này cho thấy ông có thể ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại cuộc họp tháng 10/2026, ông Jefferson nằm trong nhóm đa số ủng hộ phương án chờ thêm dữ liệu trước khi cân nhắc tăng lãi suất. Quyết định này được thông qua với 10 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Trong những tuần gần đây, một số nhà hoạch định chính sách khác của Fed đã thể hiện rõ rằng lạm phát cao và kéo dài có thể khiến họ ủng hộ những đợt tăng lãi suất mạnh hơn hoặc liên tiếp hơn, so với lần tăng 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9/2026.

Tuy nhiên, ông Jefferson không đưa ra định hướng cụ thể về mức độ hay nhịp độ tăng lãi suất. Ông cho rằng các điều chỉnh chính sách tiếp theo cần dựa trên việc xem xét kỹ xu hướng dữ liệu, thay đổi trong triển vọng kinh tế và sự cân bằng giữa các rủi ro.

Đề cập đến trí tuệ nhân tạo (AI), ông Jefferson nhận định công nghệ này sẽ giúp năng suất tăng đáng kể, nhưng tác động sẽ diễn ra từ từ. AI có thể thúc đẩy sản lượng và thu nhập, đồng thời gây khó khăn cho một số người lao động và doanh nghiệp. Một rủi ro đối với kịch bản cơ sở của ông là AI có thể thay thế người lao động nhanh hơn khả năng thích nghi và đào tạo lại của họ, từ đó làm tăng thất nghiệp.

Ông Jefferson lưu ý chính sách tiền tệ có thể giúp ứng phó khi việc làm và chi tiêu suy giảm tạm thời, nhưng không thể giải quyết những thay đổi mang tính cơ cấu của thị trường lao động, vốn quyết định mức việc làm trong dài hạn.

Theo ông, việc ứng dụng AI cũng có thể khiến chi phí vay vốn trong toàn nền kinh tế tăng lên. Điều này có thể xảy ra nếu doanh nghiệp phải liên tục tăng đầu tư để theo kịp tốc độ tăng năng suất duy trì ở mức cao hơn trong dài hạn.