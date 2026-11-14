Việt Nam đề xuất xây dựng danh mục ưu tiên hạ tầng chiến lược ASEAN

Với chủ đề “ASEAN: Cùng kiến tạo tương lai chung trong kỷ nguyên trí tuệ”, hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề về hội nhập kinh tế, thương mại và đầu tư; an ninh năng lượng và an ninh lương thực; phát triển công nghiệp, hạ tầng và kinh tế sáng tạo; chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và phát triển kinh tế số; tăng trưởng bao trùm và phát triển nguồn nhân lực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ABIS) 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá phiên thảo luận về “Xây dựng hạ tầng cho nền kinh tế ASEAN tương lai” phản ánh yêu cầu chiến lược của ASEAN nhằm kiến tạo không gian kết nối khu vực thông suốt, đồng bộ, hiện đại, thông minh và bền vững, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các động lực tăng trưởng mới. Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, để thực hiện mục tiêu trên, ASEAN không chỉ cần huy động thêm vốn hay xây dựng thêm công trình, mà quan trọng hơn là xác định đúng ưu tiên, sử dụng hiệu quả nguồn lực và triển khai thành công các dự án hạ tầng khu vực. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng Kế hoạch Chiến lược kết nối ASEAN 2026-2035 cần tập trung vào 4 ưu tiên.

Thứ nhất, kết nối giao thông và logistics xuyên biên giới. Cần chuyển từ phát triển từng công trình riêng lẻ sang hình thành các hành lang kinh tế liên thông, kết nối mạng lưới giao thông, sản xuất, logistics, thương mại và đô thị thông minh. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng, tính bền vững và khả năng chống chịu của hạ tầng trước biến đổi khí hậu và các rủi ro mới.

Thứ hai, kết nối năng lượng. Cần đẩy mạnh kết nối hạ tầng năng lượng khu vực, đa dạng hóa nguồn cung và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững, trong đó Lưới điện ASEAN (APG) sẽ là hạ tầng chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định kinh tế và phát triển bền vững của khu vực.

Thứ ba, kết nối số. Phải xây dựng hệ sinh thái số khu vực an toàn, thông suốt và bao trùm.

Thứ tư, kết nối thể chế và con người. Cần đẩy mạnh hài hòa tiêu chuẩn, đơn giản hóa thủ tục hải quan, đặc biệt là phát huy Cơ chế một cửa ASEAN, nâng cao hiệu quả Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS) và Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên (AAMRA). Đồng thời, cần tăng cường kết nối giáo dục, khoa học-công nghệ và trao đổi nhân lực chất lượng cao.

Để thực hiện được những ưu tiên trên, ASEAN cần phải hành động cùng nhau, chuyển mạnh từ tầm nhìn và cam kết sang các chương trình và dự án cụ thể. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 4 định hướng hành động cụ thể. Một là xây dựng danh mục ưu tiên hạ tầng ASEAN đến năm 2040. Hai là tăng cường điều phối các dự án xuyên biên giới. Ba là phát triển hệ sinh thái chuẩn bị dự án và huy động vốn khu vực. Bốn là coi khu vực tư nhân là đối tác thực chất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực rất cao để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo; xác định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong những đột phá chiến lược và là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững. Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, phát triển cảng biển, các dự án đường sắt trọng điểm, cảng hàng không quốc tế, các dự án nguồn, lưới truyền tải điện. Đồng thời, Việt Nam cũng đầu tư mạnh mẽ cho năng lượng, logistics và hạ tầng số; phủ sóng mạng 5G đến hơn 90% dân số và đang chủ động nghiên cứu, phát triển công nghệ 6G.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định nằm ở giao điểm của nhiều hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng khu vực, Việt Nam cam kết phát triển hạ tầng gắn với tăng cường kết nối ASEAN; đồng hành cùng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế, quyết liệt tháo gỡ rào cản, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, thuận lợi.