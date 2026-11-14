Từ chính sách hỗ trợ đến nỗ lực xóa bỏ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 14/11, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân trên địa bàn xã Trà Tân.

Ông Nguyễn Minh Tân - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo phổ biến những nội dung liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia, các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Phổ biến chính sách hỗ trợ thiết thực đến đồng bào dân tộc thiểu số

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thuộc Sở Dân tộc và Tôn giáo đã phổ biến các nội dung về chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trương, chính sách và quy định pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, báo cáo viên tập trung thông tin về chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026-2031 và chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030.

Người dân xã Trà Tân tham dự buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật.

Thông qua việc phổ biến các chính sách, người dân được tiếp cận những thông tin thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống, học tập và phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, giúp đồng bào hiểu rõ hơn về quyền lợi, điều kiện thụ hưởng cũng như trách nhiệm trong quá trình thực hiện các chính sách của Nhà nước.

Một trong những nội dung trọng tâm tại buổi tuyên truyền là công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Luật gia Cao Thị Ngọc Trinh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là nhiệm vụ quan trọng, nhất là tại những địa bàn còn tồn tại tập quán lạc hậu.

Vấn đề này không chỉ liên quan đến việc chấp hành pháp luật mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, tương lai của thanh thiếu niên và chất lượng dân số.

Theo quy định, nam giới chưa đủ 20 tuổi, nữ giới chưa đủ 18 tuổi kết hôn được xác định là tảo hôn. Đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

Luật gia Cao Thị Ngọc Trinh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng tuyên truyền là công tác phòng, chống tảo hôn.

Nâng cao nhận thức để đẩy lùi tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đặc biệt, việc kết hôn khi chưa đủ tuổi có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập, cơ hội phát triển của trẻ em, đồng thời tiềm ẩn những rủi ro về sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Đối với hôn nhân cận huyết thống, những hệ lụy còn có thể tác động đến chất lượng giống nòi và sức khỏe của các thế hệ sau.

Luật gia Cao Thị Ngọc Trinh cũng thông tin những quy định liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 xác định hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc tảo hôn là một trong những hành vi bạo lực gia đình.

Bên cạnh việc phổ biến quy định pháp luật, báo cáo viên còn nhấn mạnh vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc bảo vệ quyền trẻ em, nâng cao nhận thức về độ tuổi kết hôn, xây dựng hôn nhân tự nguyện, tiến bộ và bình đẳng.

Người dân lắng nghe báo cáo viên tuyên truyền pháp luật.

Để hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục của từng địa phương.

Đồng thời, cần xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm, mô hình chuyên đề can thiệp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trong đó, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, già làng, trưởng thôn và các tổ chức đoàn thể để vận động người dân từng bước loại bỏ những tập quán không còn phù hợp.

Bên cạnh nội dung phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng còn phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến thừa kế và trình tự, thủ tục giải quyết các tranh chấp dân sự.

Đây là những vấn đề thiết thực, thường phát sinh trong đời sống gia đình, đặc biệt tại khu vực nông thôn, nơi tài sản thừa kế chủ yếu liên quan đến nhà ở, đất đai và tài sản chung của các thành viên trong gia đình.