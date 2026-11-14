Jensen Huang rời Nvidia, ngành xa xỉ thấp thỏm

Jensen Huang nhiều năm xây dựng hình ảnh cá nhân gắn liền với chiếc áo khoác da. Ảnh: I-Hwa Cheng/Agence France-Presse.

Sự ra đi của Jensen Huang, nhà sáng lập Nvidia, không chỉ đặt dấu hỏi về tương lai của một trong những tập đoàn công nghệ quyền lực nhất thế giới.

Với ngành thời trang xa xỉ, biến động này còn gợi nhắc mức độ phụ thuộc ngày càng lớn vào nhóm khách hàng siêu giàu tại Mỹ. Họ là những người có tài sản gắn chặt với thị trường chứng khoán và làn sóng đầu tư AI, theo Business of Fashion.

Sức ảnh hưởng lớn của giới công nghệ

Ngày 12/11, Jensen Huang từ chức CEO, Chủ tịch kiêm thành viên hội đồng quản trị Nvidia. Colette Kress, Giám đốc tài chính của tập đoàn, được bổ nhiệm làm CEO lâm thời trong thời gian hội đồng quản trị tìm người kế nhiệm. Thông tin được Nvidia xác nhận trong thông cáo chính thức. Sự ra đi của Huang diễn ra sau khi các thông tin về những mối quan hệ cá nhân gây tranh cãi và cuộc điều tra liên quan đến nguy cơ an ninh xuất hiện, The Guardian đưa tin.

Với giới thời trang, Huang còn là một gương mặt đặc biệt của Thung lũng Silicon. Trong nhiều năm, hình ảnh ông xuất hiện cùng chiếc áo khoác da đen trở thành dấu hiệu nhận diện cá nhân. Theo Business of Fashion, Huang thường lựa chọn áo khoác da Tom Ford, tạo nên phong cách khác biệt so với hình ảnh lãnh đạo công nghệ thường gắn liền với áo phông, hoodie hoặc trang phục tối giản.

Chiếc áo khoác da không đơn thuần là lựa chọn ăn mặc. Nó góp phần xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo công nghệ có cá tính, tự tin và không ngại thể hiện bản thân. Trong bài viết về thương hiệu cá nhân của Huang, Fast Company nhận định rằng phong cách nhất quán này từng giúp ông tạo dựng hình ảnh công chúng mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi các thông tin đời tư xuất hiện và Huang rời vị trí CEO, biểu tượng từng có lợi cho hình ảnh cá nhân cũng trở thành một phần của câu chuyện khủng hoảng danh tiếng.

Giới công nghệ và ngành thời trang có mối quan hệ mật thiết. Ảnh: Meta.

Sự kết nối giữa giới công nghệ và thời trang không chỉ nằm ở phong cách cá nhân. Những nhà sáng lập công nghệ ngày càng trở thành nhóm khách hàng có sức ảnh hưởng với thị trường xa xỉ, đồng thời là nguồn tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế tiêu dùng cao cấp. Đây cũng là điểm khiến sự ra đi của Huang được xem như một tín hiệu cảnh báo đối với các thương hiệu xa xỉ.

Theo phân tích của BoF, làn sóng tăng giá cổ phiếu công nghệ kể từ khi ChatGPT ra mắt vào tháng 11/2022 góp phần tạo ra lượng tài sản khổng lồ tại Mỹ. Theo số liệu từ Bloomberg, chỉ số S&P 500 tăng gần 32.000 tỷ USD giá trị vốn hóa trong giai đoạn này, hơn một nửa mức tăng đến từ 10 công ty liên quan đến AI. Đà tăng của thị trường chứng khoán hỗ trợ chi tiêu của nhóm khách hàng giàu có, trong bối cảnh nhiều thị trường xa xỉ khác suy yếu.

Huang không phải người trực tiếp tạo ra toàn bộ làn sóng tài sản đó. Tuy nhiên, Nvidia giữ vị trí trung tâm trong hệ sinh thái AI. Hãng cung cấp chip cho các công ty phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo, đồng thời tham gia đầu tư và hỗ trợ tài chính cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực.

Vì vậy, sự bất ổn ở Nvidia có thể khiến nhà đầu tư nhìn lại mức độ bền vững của đà tăng trưởng AI. Đó là một trong những động lực quan trọng của thị trường tài sản Mỹ.

Tài sản của khách hàng biến động, ngành xa xỉ cũng rủi ro

Mối liên hệ giữa thị trường AI và ngành xa xỉ thể hiện rõ nhất tại Mỹ. Trong bối cảnh sức mua tại Trung Quốc chưa phục hồi mạnh và châu Âu chịu áp lực từ chi tiêu du lịch suy yếu, các thương hiệu thời trang cao cấp ngày càng trông cậy vào nhóm khách hàng giàu có ở Mỹ.

Theo Reuters, nhiều tập đoàn xa xỉ châu Âu tăng đầu tư vào thị trường Mỹ, từ mở cửa hàng đến tổ chức trình diễn bộ sưu tập. Động thái này nhằm tiếp cận lớp người tiêu dùng giàu lên nhờ lĩnh vực công nghệ và làn sóng AI. Các thương hiệu như Dior, Gucci và Zegna tổ chức những buổi trình diễn tại Mỹ, trong khi LVMH, Moncler và nhiều tên tuổi khác đẩy mạnh hoạt động tiếp cận khách hàng tại thị trường này.

Trong quý II/2026, doanh thu LVMH tăng 3% so với cùng kỳ sau điều chỉnh tỷ giá, đạt 19,5 tỷ EUR. Doanh thu tại Mỹ tăng 6%, sau mức tăng 3% trong quý trước. Tập đoàn cho biết sức mua từ khách hàng giàu có được hỗ trợ bởi nguồn tài sản mới, bao gồm thành quả từ làn sóng AI và công nghệ. Bộ phận đồng hồ và trang sức tăng trưởng nhanh nhất, với doanh thu hữu cơ tăng 11%. Tiffany và Bulgari ghi nhận mức tăng ở ngưỡng 2 con số.

Nhiều thương hiệu thời trang cao cấp châu Âu nhắm đến nhóm khách hàng siêu giàu tại Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Dữ liệu của Bain & Company cho biết chưa đến 5% người tiêu dùng xa xỉ tại Mỹ đóng góp gần một nửa tổng chi tiêu. Điều này cho thấy doanh thu của các thương hiệu ngày càng phụ thuộc vào một nhóm khách hàng tương đối nhỏ, có tài sản gắn với cổ phiếu và các khoản đầu tư. Khi thị trường chứng khoán tăng, giá trị danh mục tài sản của họ có thể tăng theo, tạo thêm dư địa cho những khoản mua sắm giá trị lớn. Ngược lại, một đợt điều chỉnh mạnh có thể khiến tâm lý chi tiêu thay đổi.

Rủi ro này không chỉ là giả định. Theo dữ liệu thẻ tín dụng của Citi hồi tháng 10, chi tiêu cho hàng xa xỉ tại Mỹ giảm 6% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng suy giảm thứ 3 liên tiếp. Dù tài sản của nhóm khách hàng giàu có vẫn hỗ trợ phân khúc cao cấp nhất, sức mua chung tại thị trường lớn nhất thế giới có dấu hiệu yếu đi.

Bởi vậy, việc Huang từ chức không đồng nghĩa các thương hiệu như Louis Vuitton, Dior hay Gucci lập tức mất khách hàng. Điều đáng chú ý hơn là sự kiện này diễn ra vào thời điểm ngành xa xỉ dựa nhiều vào sức mua của nhóm người tiêu dùng có tài sản gắn với thị trường tài chính. Nếu sự bất ổn tại Nvidia lan rộng thành tâm lý thận trọng với cổ phiếu công nghệ và các doanh nghiệp AI, hiệu ứng tài sản có thể suy yếu, từ đó ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu của nhóm khách hàng này.

Với ngành xa xỉ, đây là lời nhắc rằng sự tăng trưởng dựa trên tài sản của một nhóm khách hàng giàu có có thể đem lại doanh thu lớn, nhưng cũng khiến thị trường dễ bị tác động bởi những biến động bên ngoài. Trong giai đoạn các tập đoàn tìm cách phục hồi sức mua, bài toán không chỉ là tiếp cận những người giàu nhất, mà còn là xây dựng nền tảng khách hàng đủ rộng và đa dạng để giảm phụ thuộc vào một nguồn tài sản duy nhất.