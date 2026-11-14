Lạng Sơn sẽ tổ chức đối thoại Hải quan với doanh nghiệp, thúc đẩy thu hút đầu tư

Cán bộ Hải quan cửa khẩu Tân Thanh tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết nhanh chóng thủ tục cho doanh nghiệp, người dân thông quan hàng hóa. (Ảnh: THANH TUẤN)

Hội nghị được triển khai theo nội dung Công văn số 9940/VP-KTCN của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo ý kiến của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến tổ chức hội nghị. Trên cơ sở đó, Chi cục Hải quan khu vực VI ban hành Kế hoạch số 3953/KH-HQKV6 ngày 1/11/2026 về tổ chức hội nghị.

Theo kế hoạch, Chi cục Hải quan khu vực VI chủ trì tổ chức, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra ngày 25/11 tại khách sạn Mường Thanh Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, với quy mô khoảng 220 đại biểu. Thành phần tham dự gồm đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan Hải quan, doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Theo đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI, một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nhằm lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Cũng như các vấn đề được tập trung trao đổi liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách quản lý xuất, nhập khẩu, thủ tục đầu tư, đất đai, hạ tầng và lao động... Những kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được các cơ quan chức năng trực tiếp trả lời, giải đáp tại hội nghị.

Cán bộ Chi cục Hải quan khu vực VI kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu. (Ảnh: THANH TUẤN)

Bên cạnh hoạt động đối thoại, đại biểu sẽ được xem video clip giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lạng Sơn; hệ thống khu, cụm công nghiệp, hạ tầng logistics, kinh tế cửa khẩu, chính sách ưu đãi đầu tư và hoạt động của Chi cục Hải quan khu vực VI.

Hội nghị cũng dành thời gian thông tin về tình hình xuất, nhập khẩu qua địa bàn, những kết quả nổi bật trong hai năm gần đây; giới thiệu mô hình Cửa khẩu thông minh và các văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Đáng chú ý, danh mục các dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2025-2030 sẽ được số hóa thông qua mã QR, cung cấp trong bộ tài liệu và trưng bày tại hội nghị, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận thông tin.

Thông qua hội nghị, Chi cục Hải quan khu vực VI mong muốn giới thiệu rõ hơn hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn, kết quả thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, cũng như hoạt động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp FDI. Đồng thời, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của tỉnh Lạng Sơn, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, hệ thống khu, cụm công nghiệp và các dự án FDI tiêu biểu.

Đây cũng là dịp để tỉnh Lạng Sơn tăng cường kết nối, trao đổi trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những rào cản trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu. Qua đó, mời gọi doanh nghiệp đến khảo sát, đầu tư xây dựng nhà máy, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.