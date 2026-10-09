Mong manh lộ ven sông
Với điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý và tập quán sinh hoạt, hệ thống giao thông đường bộ ở Cà Mau, nhất là giao thông nông thôn, từ lâu hình thành và phát triển dọc theo các dòng sông.
Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều, cùng với tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng nên tuyến bờ phải chịu áp lực rất lớn. Nhiều tuyến lộ trở nên mong manh trước sạt lở, dẫn đến chia cắt giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và gây thiệt hại không nhỏ đến nguồn lực đầu tư vốn luôn hạn hẹp của địa phương.
Hướng đến mục tiêu hiện đại hoá nông thôn, giai đoạn 2026-2030, từ nguồn ngân sách và các nguồn huy động hợp pháp, Cà Mau dự kiến ưu tiên hơn 14 ngàn tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng giao thông bộ, tăng cường kết nối liên thông giữa các ấp, tạo động lực để diện mạo nông thôn tiếp tục đổi mới.
Từ thực tế và yêu cầu phát triển theo định hướng chiến lược, việc xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ ở vùng nông thôn hiện nay cần được tính toán lại về hướng, tuyến phù hợp với điều kiện tự nhiên. Không nên chạy theo việc mở lộ ven sông, rồi phải huy động thêm nguồn lực lớn xây dựng kè bảo vệ, sau đó liên tục khắc phục sạt lở.
Những tuyến lộ nông thôn không chỉ hiện thực hoá khát vọng phát triển mà còn là kết tinh của sự đồng lòng, chung tay, trách nhiệm và nghĩa tình từ nhiều nguồn lực. Qua đó, thể hiện nỗ lực và quyết tâm chính trị của tỉnh Cà Mau trong quá trình hiện đại hoá nông thôn.
Vì vậy, cần có cách nhìn mới trong đầu tư, xây dựng giao thông nông thôn, hướng đến sự lâu bền, vững chắc, phát huy đầy đủ giá trị và ý nghĩa của mỗi công trình. Không thể để những tuyến lộ mãi mong manh bên những dòng sông sâu, nước chảy như đã từng diễn ra.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/mong-manh-lo-ven-song-a133063.html