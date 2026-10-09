Thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư

Dự lễ công bố có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Huế Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các sở, ngành, địa phương.

Thành phố Huế công bố và đưa vào khai thác ba nền tảng số trên Hue-S

Ba nền tảng được thành phố Huế xây dựng từ những nhu cầu thiết thực: tiếp nhận ý tưởng, giải pháp phục vụ phát triển thành phố; giúp doanh nghiệp phản ánh khó khăn, theo dõi quá trình xử lý kiến nghị; đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư tra cứu thông tin các dự án ngoài ngân sách. Việc đưa các nền tảng vào hoạt động hướng tới Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), đồng thời cụ thể hóa những nội dung thành phố đã trao đổi, cam kết với cộng đồng doanh nghiệp.

Tạo thuận lợi để người dân hiến kế, doanh nghiệp trao đổi thông tin, theo dõi kết quả

Chuyên mục Hiến kế trên nền tảng Hue-S mở thêm kênh để người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức đóng góp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp. Những đề xuất thiết thực, khả thi sẽ được xem xét, nghiên cứu để vận dụng trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch, chương trình hoặc triển khai nhiệm vụ, dự án cụ thể.

Để gửi hiến kế, người dùng truy cập chuyên mục “Hiến kế” trên Hue-S, định danh và xác thực bằng VNeID theo chức năng tích hợp, lựa chọn lĩnh vực, nhập tiêu đề, nội dung và có thể đính kèm tài liệu, hình ảnh, video hoặc vị trí liên quan. Người gửi được lựa chọn công khai hoặc không công khai nội dung, thông tin cá nhân; đồng thời có thể theo dõi trạng thái xử lý và xem phản hồi trên nền tảng.

Theo quy chế, trong vòng 2 ngày kể từ khi tiếp nhận hiến kế trên hệ thống, cơ quan, đơn vị được giao xử lý phải nghiên cứu, xem xét và cập nhật phản hồi. Nội dung phản hồi cần nêu rõ tình hình, kết quả triển khai đối với đề xuất đã hoặc đang thực hiện; với đề xuất chưa triển khai, phải thông tin về quá trình nghiên cứu, tham mưu hoặc xem xét khả năng áp dụng.

Với nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp đăng ký, xác thực tài khoản và khai báo thông tin theo yêu cầu để gửi kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kiến nghị cần rõ ràng, chính xác và kèm tài liệu liên quan nếu có; tiến độ, kết quả xử lý được cập nhật để doanh nghiệp theo dõi.

Hệ thống ghi nhận việc tiếp nhận kiến nghị trong vòng 30 phút kể từ khi thông tin được gửi hợp lệ. Với kiến nghị gửi từ 21 giờ đến 7 giờ 30 phút ngày làm việc tiếp theo, hệ thống tự động ghi nhận; việc tiếp nhận, phân loại và chuyển xử lý được thực hiện trong khung giờ làm việc tiếp theo.

Thành phố Huế tạo điều kiện để nhà đầu tư đăng ký quan tâm, trao đổi thông tin và theo dõi quá trình phối hợp xử lý trên môi trường số

Trong 24 giờ kể từ khi tiếp nhận, cơ quan, đơn vị được giao phải xác định thẩm quyền xử lý. Với kiến nghị thuộc thẩm quyền, thời gian kiểm tra, xác minh, xử lý và cập nhật kết quả tối đa là 6 ngày làm việc. Trường hợp phức tạp cần thêm thời gian xác minh, việc gia hạn phải nêu rõ nội dung cần kiểm tra và thời gian gia hạn, nhưng không quá 7 ngày làm việc tiếp theo. Kết quả được phê duyệt, biên tập và công khai theo quy trình.

Bản đồ số dự án thu hút đầu tư là kênh thông tin tập trung, giúp nhà đầu tư tìm hiểu vị trí, quy mô, lĩnh vực, hiện trạng và các thông tin liên quan đến những dự án được công khai theo quy định.

Dữ liệu trên bản đồ được rà soát, cập nhật theo chức năng của các sở, ngành và địa phương, gồm thông tin chung về dự án, quy hoạch xây dựng, đất đai, hiện trạng khu đất và tình hình triển khai. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Thành phố hướng tới tạo điều kiện để nhà đầu tư đăng ký quan tâm, trao đổi thông tin và theo dõi quá trình phối hợp xử lý trên môi trường số, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Nâng cao trách nhiệm phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, Huế có nhiều tiềm năng, lợi thế, đồng thời đứng trước những yêu cầu phát triển đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và nỗ lực cao hơn. Việc triển khai ba ứng dụng trên nền tảng Hue-S nhằm tạo phương thức tương tác thuận tiện, công khai, minh bạch, chuyển những mong muốn, đề xuất của người dân, doanh nghiệp thành mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh phát biểu tại lễ công bố

Thành phố Huế có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng cũng đứng trước yêu cầu phát triển ngày càng cao, đòi hỏi tinh thần năng động, sáng tạo và nỗ lực lớn hơn. Ba nền tảng trên Hue-S nhằm tạo phương thức tương tác thuận tiện, công khai, minh bạch, giúp chuyển những mong muốn, đề xuất của người dân và doanh nghiệp thành các mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Đối với nền tảng Hiến kế, lãnh đạo thành phố mong muốn người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, người Huế xa quê và những người yêu Huế trong nước, ngoài nước có thể đóng góp ý tưởng mọi lúc, mọi nơi. Các ý kiến cần được trân trọng, tiếp nhận và nghiên cứu, từng bước hình thành kho tri thức phục vụ quản lý, hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố huế nhấn mạnh: “Chúng tôi không hề đánh giá thấp một cái ý kiến nào hết, tất cả mọi ý kiến đều phải được trân trọng”. Tùy tính chất, tính khả thi và thẩm quyền, đề xuất có thể được xem xét thực hiện ngay hoặc tiếp tục nghiên cứu, đánh giá. Thành phố cũng định hướng từng bước nâng cấp ứng dụng, sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tổng hợp, phân tích và kết nối các ý tưởng, đề xuất giải pháp.

Với nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Quá trình xử lý cần thể hiện rõ kiến nghị đang ở bước nào, cơ quan hoặc cá nhân nào chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; qua đó tăng khả năng theo dõi, giám sát và đánh giá trách nhiệm thực thi công vụ. Thành phố định hướng tích hợp nền tảng với quy trình giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đối với Bản đồ số dự án thu hút đầu tư, các sở, ban, ngành và địa phương cần thường xuyên cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, từ quy hoạch, hiện trạng dân cư, đặc điểm khu đất đến những thay đổi về giao thông, điện, nước và các yếu tố có thể tác động đến dự án. Thông tin sát thực tế, kịp thời sẽ giúp nhà đầu tư thuận tiện tìm hiểu, đề xuất cơ hội và từng bước thực hiện thủ tục đầu tư trên môi trường số.

Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng lưu ý việc vận hành các nền tảng cần gắn với tiếp nhận phản hồi của cộng đồng để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện. Thành phố mong muốn người dân, doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan báo chí tích cực tham gia, đóng góp ý kiến, cùng nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển.

Chung Thắng

Ảnh: Do UBND thành phố Huế cung cấp.