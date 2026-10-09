Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Cuộc họp do bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng chủ trì, cùng với sự tham dự của đại diện Vụ Pháp chế, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Chuyển đổi số, Cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Nội dung liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển là nội dung mới được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các ý kiến tại cuộc họp Tổ soạn thảo Nghị định lần 2 đề nghị bổ sung trên cơ sở yêu cầu về “chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị biển hiện đại, tổng hợp, thống nhất; hoàn thiện cơ chế giao, cho thuê, đăng ký, đấu giá và thực hiện các quyền đối với khu vực biển, khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực biển….” tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam về quốc gia biển mạnh.

Tại cuộc họp, thường trực Tổ soạn thảo Nghị định và các đại biểu tập trung rà soát các quy định về trường hợp đăng ký, thẩm quyền đăng ký, hồ sơ, giấy tờ, biểu mẫu và thủ tục và các biểu mẫu thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển.

Về các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển, các đại biểu đã trao đổi, thống nhất quy định: trường hợp đăng ký gồm thế chấp quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển đã được chứng nhận quyền sở hữu; thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển hình thành trong tương lai; tài sản đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu và các trường hợp khác theo pháp luật có liên quan. Việc cho phép thế chấp tài sản hình thành trong tương lai được xác định phù hợp với Bộ luật Dân sự, góp phần tăng khả năng tiếp cận vốn và thúc đẩy đầu tư.

Về thẩm quyền đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển, các đại biểu đề xuất quy định cơ quan có thẩm quyền đăng ký biện pháp bảo đảm là cơ quan có thẩm quyền đăng ký khu vực biển theo pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên cơ sở đảm bảo phù hợp, đồng bộ với quy định tại dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường, biển và hải đảo cũng như dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật này.

Về hồ sơ, thủ tục và biểu mẫu đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển, các đại biểu rà soát các điều về hồ sơ, thủ tục đăng ký đối với các trường hợp: Thế chấp khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển đã được chứng nhận quyền sở hữu; thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển hình thành trong tương lai; thế chấp tài sản đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu cùng các biểu mẫu đăng ký lần đầu, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký và văn bản chứng nhận đăng ký. Thông tin về đăng ký quyền sử dụng khu vực biển gồm tọa độ, vị trí, độ cao, độ sâu, mục đích, thời hạn sử dụng, thông tin giấy chứng nhận và mã định danh điện tử; đối với tài sản gắn liền với khu vực biển gồm tên tài sản, tọa độ, vị trí và mã định danh điện tử.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, thường trực Tổ soạn thảo Nghị định tiếp tục rà soát và chỉnh lý phù hợp các nội dung liên quan của dự thảo, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với pháp luật về dân sự, đất đai, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, pháp luật liên quan.