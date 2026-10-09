Chủ biệt thự 'đẹp nhất Cà Mau' tháo dỡ công trình vi phạm

Chủ căn biệt thự “đẹp nhất Cà Mau” tháo dỡ một phần công trình vi phạm

Phần diện tích tháo dỡ là dãy nhà dùng làm công ty của gia đình ông Hồ An Tập, có kết cấu móng bê tông cốt thép, tường gạch, mái lợp tôn.

Thông tin về việc tự nguyện tháo dỡ, ông Hồ An Tập cho biết, gia đình hiện gặp khó khăn về kinh tế, không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính với số tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất hơn 8 tỷ đồng.

Công nhân tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trên đất nuôi trồng thủy sản

Như Báo SGGP thông tin, căn biệt thự của ông Hồ An Tập xây dựng năm 2022 trên khu đất rộng khoảng 3.600m². Khi hoàn thiện, ông Tập phát trực tiếp trên mạng xã hội, giới thiệu đây là căn biệt thự "đẹp nhất Cà Mau".

UBND TP Cà Mau (trước đây) xác định công trình này xây dựng không phép trên đất nuôi trồng thủy sản nên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22,5 triệu đồng. Trong tổng diện tích vi phạm, có 1.303m² nằm ngoài quy hoạch buộc phải khôi phục hiện trạng ban đầu, phần còn lại được xem xét cho tồn tại nếu chủ đầu tư làm thủ tục và hoàn thành nghĩa vụ tài chính chuyển mục đích sử dụng đất với số tiền hơn 8,4 tỷ đồng.

Do không đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất, ông Tập từng rao bán căn biệt thự với giá hơn 50 tỷ đồng nhưng không có người mua.