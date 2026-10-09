Bỏ giấy phép trùng lặp, tăng hậu kiểm hoạt động phá dỡ tàu biển

Cắt giảm nhiều thủ tục phê duyệt, cấp phép

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa liên quan đến phân cấp, phân định thẩm quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Một trong những điểm đáng chú ý tại dự thảo là đề xuất làm rõ cơ chế kiểm tra, giám sát với hoạt động phá dỡ tàu biển.

Hoạt động phá dỡ tàu biển vẫn có rủi ro cao về môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, an toàn hàng hải và quản lý chất thải (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, dự thảo đề xuất bãi bỏ các lớp quyết định, phê duyệt, cấp phép như: Thủ tục quyết định, quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động; phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển; cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ.

Tuy nhiên, dự thảo giữ lại các yêu cầu quản lý về môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, hàng hải, ngoại thương và hải quan.

Cụ thể, chủ cơ sở phá dỡ tàu biển quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động và chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động phá dỡ tàu biển tại cơ sở theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Chậm nhất 7 ngày trước ngày dự kiến đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động, doanh nghiệp gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng phương thức điện tử thông báo đến UBND cấp tỉnh nơi có cơ sở phá dỡ tàu biển và Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam để cập nhật, kiểm tra, giám sát.

Trước ngày dự kiến phá dỡ từng tàu biển chậm nhất 5 ngày, chủ cơ sở phải lập, phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển theo quy định và gửi đến UBND cấp tỉnh nơi phá dỡ tàu biển để thực hiện kiểm tra, giám sát.

Việc gửi phương án cho cơ quan quản lý được bổ sung như một biện pháp hậu kiểm, thay cho cơ chế phê duyệt hành chính. Đồng thời, bảo đảm liên thông với các quy định đã sửa.

Đảm bảo cơ quan quản lý có căn cứ kiểm soát hàng hoá nhập khẩu

Theo cơ quan soạn thảo, các quy định hiện hành đã cắt giảm ngành, nghề "Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng" khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Rà soát cho thấy, không còn cơ sở tiếp tục duy trì cơ chế tiền kiểm dưới hình thức quyết định hoặc giấy phép gia nhập thị trường đối với các nội dung này.

Nhưng hoạt động phá dỡ tàu biển vẫn có rủi ro cao về môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, an toàn hàng hải và quản lý chất thải. Do đó, Bộ Xây dựng cho rằng, việc bỏ thủ tục hành chính không đồng nghĩa bỏ yêu cầu quản lý.

Bởi thế, phương án phù hợp là chủ cơ sở tự quyết định đưa cơ sở vào hoạt động khi đã đáp ứng các quy định pháp luật có liên quan, gửi quyết định đến cơ quan quản lý để cập nhật, kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, chủ tàu hoặc chủ cơ sở tự phê duyệt phương án phá dỡ và gửi cho cơ quan quản lý. Cơ quan nhà nước thực hiện kiểm tra, giám sát và áp dụng biện pháp tạm đình chỉ, đình chỉ theo pháp luật chuyên ngành khi có vi phạm.

Đối với tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ, việc nhập khẩu được kiểm soát theo pháp luật về quản lý ngoại thương và hải quan. Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, việc di chuyển tàu và tổ chức phá dỡ tiếp tục chịu sự điều chỉnh của pháp luật hàng hải và các pháp luật có liên quan.

"Cách quản lý này loại bỏ giấy phép trùng lặp nhưng vẫn bảo đảm cơ quan nhà nước có căn cứ kiểm soát hàng hóa nhập khẩu, quá trình đưa tàu về cơ sở và hoạt động phá dỡ", Bộ Xây dựng nhấn mạnh.