Đà Nẵng: Tháo gỡ vướng mắc tại các dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại buổi làm việc, các đơn vị báo cáo tiến độ và khó khăn của 4 dự án gồm: Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, Tổ hợp đổi mới sáng tạo phía Nam, Chợ đầu mối Hòa Phước và Trung tâm logistics gắn với Chợ đầu mối Hòa Phước.

Đối với dự án Công viên Văn hóa Lịch sử Ngũ Hành Sơn (diện tích gần 105ha), dự án tu bổ chùa Tam Thai (nhóm 2) dự kiến tổng mức đầu tư 24 tỷ đồng đã được trình phê duyệt chủ trương đầu tư.

Các dự án thuộc nhóm 3 (tu bổ núi Thủy Sơn và chiếu sáng nghệ thuật) với dự kiến 980 tỷ đồng và nhóm 6 (các khu chức năng) dự kiến 2.979 tỷ đồng đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định trong tháng 12/2026.

Về giải phóng mặt bằng, dự án Công viên Văn hóa Lịch sử Ngũ Hành Sơn đã bàn giao 1.025/1.612 hồ sơ. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay là chi phí bồi thường thực tế phát sinh tăng từ 516,382 tỷ đồng (năm 2010) lên hơn 1.026,272 tỷ đồng. Các cơ quan chuyên môn đang rà soát quy định pháp luật để trình Thường trực Thành ủy bổ sung vốn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại phường Ngũ Hành Sơn, dự án Tổ hợp Đổi mới sáng tạo (46ha) đang bị chậm ban hành danh mục đấu thầu có sử dụng đất do phải chờ ý kiến của Sở Xây dựng về quy mô dân số và điều chỉnh quy hoạch phân khu.

Đối với dự án Chợ đầu mối Hòa Phước, công tác giải phóng mặt bằng và hạ tầng đường tạm đã hoàn tất.

Dù vậy, Hội đồng thẩm định giá đất thành phố chưa thống nhất giá khởi điểm do phương án của Sở Nông nghiệp và Môi trường trình chưa bảo đảm việc xác định hệ số điều chỉnh. Việc chậm trễ này khiến dự án khó đạt mục tiêu khởi công trong tháng 12/2026.

Trong khi đó, dự án Trung tâm Logistics hỗ trợ liền kề (quy mô 70ha) lại đang vướng bản dự thảo quy hoạch phân khu 1/2000 tại phường Hòa Xuân khi quỹ đất bị chia cắt, không bảo đảm diện tích liền thửa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu yêu cầu các đơn vị cập nhật đầy đủ hồ sơ dự án để Thường trực Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, cần cập nhật các lô đất tái định cư lên hệ thống thông minh của thành phố để giải quyết nhanh công tác đền bù giải tỏa.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh, thành phố ưu tiên tập trung nguồn lực cho các dự án có tính lan tỏa cao thay vì đầu tư dàn trải.

Để bảo đảm tiến độ, các cơ quan, địa phương liên quan cần lập bảng theo dõi chi tiết và phân công nhóm chuyên viên phụ trách tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc tại từng dự án cụ thể.