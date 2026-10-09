Loạt sai phạm trong thực hiện chương trình giảm nghèo ở một xã tại Lâm Đồng

Ngày 9/10, thông tin từ Thanh Tra tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ban hành kết luận thanh tra số 81 về thanh tra công tác quản lý, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trên địa bàn xã Nâm Nung.

Theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2021-2025, địa bàn xã Nâm Nung thực hiện 8 dự án với 29 nội dung, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổng nguồn vốn được phân bổ hơn 18,9 tỷ đồng.

Trụ sở làm việc xã Nam Nung.

Xã Nâm Nung được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Nâm N’Đir và xã Nâm Nung.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đánh giá, chương trình đã góp phần đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sản xuất, cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống và giảm nghèo cho người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn nhiều hạn chế.

Tại dự án 1, UBND xã Nâm Nung (cũ) chưa hoàn thành mục tiêu hỗ trợ đất ở theo kế hoạch. Cụ thể, trong tổng số 61 lô đất ở dự kiến hỗ trợ, mới có 16 lô được cấp cho 16 hộ đủ điều kiện, đạt 26,2%; còn 45 lô chưa được cấp, chiếm 73,8% kế hoạch.

Tại dự án 4, thanh tra phát hiện 11 công trình chủ đầu tư không thông báo cho cộng đồng dân cư tham gia quá trình lập hồ sơ xây dựng; 9 công trình không được Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng. Ngoài ra, 5 công trình không đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 8 công trình không đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu; 7 công trình không có biên bản bàn giao mặt bằng thi công.

Đáng chú ý, 4 công trình lập, phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật có dự toán tính thừa khối lượng so với hồ sơ thiết kế và đã nghiệm thu, thanh toán gần 73 triệu đồng. Bên cạnh đó, 4 công trình thi công không đúng khối lượng so với hồ sơ xây dựng, thiết kế - dự toán, nhưng đã nghiệm thu và thanh toán gần 47 triệu đồng.

Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm tại chương trình hỗ trợ DTTS ở xã Nâm Nung.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng phát hiện 6 công trình chậm phê duyệt quyết toán, trong đó có công trình chậm 369 ngày; một công trình khác chậm lập hồ sơ quyết toán tới 1.064 ngày. Ngoài ra, 3 công trình chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, với tổng số thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân tạm tính phải nộp hơn 155 triệu đồng.

Đối với dự án 5, việc mua sắm hai màn hình LED chưa đúng quy định; tài sản được đánh giá sử dụng chưa hiệu quả, chưa đáp ứng đúng mục đích tuyên truyền, hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động. Tại dự án 6, chủ đầu tư không đăng tải thông tin kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và không có biên bản thanh lý hợp đồng. Một công trình đã nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 24/10/2023 nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán (chậm 791 ngày).

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót thuộc UBND các xã Nâm Nung, Nâm N’Đir trước sắp xếp; Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia; UBND xã Nâm Nung, Phòng Kinh tế xã Nâm Nung; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nâm Nung cùng các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công và nhóm thợ có liên quan.

Căn cứ tính chất, mức độ các sai sót và khuyết điểm nêu trên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xử lý về kinh tế với số tiền hơn 121 triệu đồng (44,6 triệu đồng do lập, phê duyệt hồ sơ có dự toán tính thừa khối lượng; 46,9 triệu đồng do thi công không đúng khối lượng và 1,8 triệu đồng do thanh toán không đúng quy định). Ngoài ra, thanh tra yêu cầu giảm trừ quyết toán hơn 28 triệu đồng tại các công trình.

Từ nội dung kết luận, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Nâm Nung tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời, yêu cầu thu hồi hơn 93 triệu đồng, giảm trừ quyết toán hơn 28 triệu đồng và xử lý, khai thác hiệu quả hai màn hình LED được đầu tư từ chương trình.