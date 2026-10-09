Đại biểu quốc hội đề nghị giải quyết ngay những kiến nghị cấp thiết của người dân ở Đà Nẵng

Đường xuống cấp, người dân lo lắng khi mùa mưa đến

Sáng 9/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Việt An trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự có ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Phan Thị Thúy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Khánh Ngọc, trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhằm động viên, chia sẻ và hỗ trợ người dân trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Việt An.

Cử tri Nguyễn Xuân Hùng, phản ánh một đoạn đường thuộc tuyến ĐT615 chật hẹp, trong khi cầu trên tuyến thường bị ngập khi mưa lũ, khiến học sinh và người dân không thể qua lại.

Ông Hùng bày tỏ, vấn đề này đã được người dân kiến nghị nhiều lần trong khoảng 20 năm nhưng chưa được giải quyết. Bên cạnh đó, tuyến đường đất dọc bờ sông khiến học sinh phải đi lại trong bùn lầy vào mùa mưa.

Cử tri xã Việt An phản ánh những khó khăn trong đời sống, kiến nghị sớm giải quyết các vấn đề tồn đọng tại địa phương.

Cùng mối lo về giao thông, cử tri Nguyễn Viết Sử, đề nghị mở rộng lề đường trên tuyến đường 14 nối Việt An với Tiên Phước. Tuyến đường có nhiều khúc cua, thiếu lề đường và từng xảy ra tai nạn.

Ông Sử cũng kiến nghị đầu tư đoạn đường chưa đầy 2km nối thôn Lộc An với thôn Dương Lâm. Do chưa được kết nối, người dân phải đi vòng hơn 10km thay vì chỉ di chuyển quãng đường ngắn.

Trong khi đó, Nguyễn Anh Đông, phản ánh nguy cơ sạt lở tại đèo Đá Đen và tình trạng hư hỏng công trình giao thông ở khu vực hạ lưu thủy điện Sông Tranh 4.

Ông kiến nghị đầu tư nối tiếp khoảng 200m kè chống sạt lở đã được xây dựng trước đây, đồng thời xử lý khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Việt An sáng 9/10, trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Ngoài hạ tầng, cử tri Trương An Đồng và Lê Văn Tuấn đề nghị quan tâm giải quyết những hồ sơ chính sách người có công còn tồn đọng. Một số người từng tham gia chiến trường đến nay vẫn gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ để hưởng chế độ.

Cử tri Trần Đình Tiễn cũng phản ánh thủ tục đất đai còn yêu cầu nhiều giấy tờ, gây khó khăn cho người dân, nhất là những trường hợp thất lạc giấy tờ hộ tịch do chiến tranh hoặc hoàn cảnh gia đình.

Việc gì giải quyết được ngay phải làm ngay

Trao đổi với cử tri về thủ tục hành chính, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, nhấn mạnh chủ trương giảm yêu cầu người dân cung cấp lại những giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Khánh Ngọc trao đổi với cử tri về những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính và chính sách pháp luật.

Hiện Chính phủ đang đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư, hộ tịch nhằm đơn giản hóa thủ tục. Tuy nhiên, do dữ liệu giữa các cơ quan chưa kết nối đồng bộ hoặc chưa đầy đủ, người dân vẫn phải xuất trình một số giấy tờ.

Đối với trường hợp thiếu giấy khai sinh, ông Ngọc lưu ý cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục, không để người dân lúng túng khi hoàn thiện hồ sơ.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, ghi nhận 18 ý kiến của cử tri, trong đó nhiều kiến nghị liên quan đến giao thông nông thôn, cầu cống, chính sách an sinh và hoạt động của chính quyền cơ sở.

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Việt An, đề nghị giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương.

Ông Hạ chia sẻ với những khó khăn của địa phương, đồng thời đề cập áp lực cân đối ngân sách khi nhu cầu đầu tư hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ phát triển ngày càng lớn.

Đối với việc giải quyết kiến nghị của người dân, ông nhấn mạnh chính quyền cấp xã hiện được phân cấp, phân quyền nhiều hơn nên phải chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Trường hợp vượt thẩm quyền, chính quyền xã có trách nhiệm làm việc với cơ quan cấp trên để tìm hướng giải quyết, thay vì yêu cầu người dân tự đi lại nhiều nơi.

Bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, thông tin về kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sắp diễn ra với cử tri xã Việt An.

Ông đề nghị địa phương rà soát, phân loại những vấn đề tồn đọng. Những việc cần quy trình xử lý phải thực hiện đúng quy định, nhưng không vì vậy mà để chậm các trường hợp có thể giải quyết ngay.

Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, chế độ chính sách và quyền lợi của người có công cần được ưu tiên.

Ông Hạ cũng đề nghị các sở, ngành phối hợp với chính quyền cơ sở giải quyết dứt điểm những vướng mắc kéo dài, không để người dân tiếp tục kiến nghị nhiều lần về cùng một nội dung.

Kết thúc buổi tiếp xúc, ông Tạ Văn Hạ khẳng định Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phân loại những nội dung đã được giải đáp và những kiến nghị cần chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương để báo cáo trước Quốc hội.