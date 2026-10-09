Hà Nội nâng cao chất lượng điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch mới

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức khảo sát, nâng cao chất lượng điểm đến tại xã Sóc Sơn ngày 8-10. Ảnh: H.L

Ngày 8-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội ban hành Công văn số 1891/SVHTTDL-LH về việc nâng cấp chất lượng điểm đến, thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch mới, tăng cường thu hút khách du lịch.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường thu hút khách. Các nhiệm vụ hướng tới xây dựng hình ảnh du lịch Hà Nội văn minh, thân thiện, an toàn và bền vững.

Trước hết, các địa phương cần rà soát, đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế và thực trạng khai thác du lịch trên địa bàn; xác định rõ các khu, điểm du lịch, di tích, làng nghề, không gian văn hóa, nông nghiệp, sinh thái, những địa điểm có khả năng phát triển thành sản phẩm, điểm đến du lịch. Trên cơ sở đó, xác định các nội dung ưu tiên đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện.

Việc nâng cao chất lượng điểm đến được thực hiện theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, bảo đảm văn minh, thân thiện và bền vững. Các địa phương chú trọng hoàn thiện điều kiện phục vụ khách, cảnh quan, hạ tầng, cơ sở vật chất, dịch vụ, môi trường và những yếu tố tạo nên trải nghiệm thuận lợi, hấp dẫn đối với du khách.

Cùng với đó, các địa phương chủ động phát triển, làm mới và nâng cấp sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác hiệu quả giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, làng nghề, nông nghiệp, sinh thái và đặc trưng riêng. Những sản phẩm có tính khác biệt, khả năng triển khai thực tế, tạo trải nghiệm mới và có khả năng thu hút khách ngay trong 3 tháng cuối năm 2026 được ưu tiên.

Trong tháng 10-2026, UBND các phường, xã cần hoàn thành việc rà soát các khu, điểm du lịch, di tích, làng nghề, điểm du lịch cộng đồng, nông nghiệp, sinh thái, văn hóa và các địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch. Đồng thời, đánh giá thực trạng từng điểm đến về sản phẩm, cảnh quan, hạ tầng, dịch vụ, nhân lực, môi trường, an ninh, an toàn và khả năng kết nối thị trường.

Trong tháng 10 và tháng 11-2026, các địa phương tập trung xử lý những tồn tại ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và trải nghiệm của khách, ưu tiên cảnh quan, vệ sinh, biển chỉ dẫn, khu vực đón tiếp, điểm nghỉ chân, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe và các tiện ích thiết yếu. Công tác chỉnh trang cảnh quan, tạo không gian đặc trưng, sạch đẹp, thuận tiện tại các điểm đến trọng điểm cũng được triển khai; hệ thống biển chỉ dẫn, biển giới thiệu, sơ đồ tham quan, nội quy và thông tin phục vụ khách cần được rà soát, bổ sung.

Đối với phát triển sản phẩm, mỗi địa phương lựa chọn những giá trị đặc trưng để xây dựng, làm mới hoặc nâng cấp sản phẩm du lịch. Các hoạt động trải nghiệm, tham quan, trình diễn, tương tác và dịch vụ phù hợp với từng nhóm khách được bổ sung, nâng cấp, qua đó tăng thời gian trải nghiệm và khả năng chi tiêu của du khách.

Sản phẩm du lịch cũng được gắn với sản phẩm OCOP, làng nghề, đặc sản, ẩm thực và quà tặng đặc trưng của địa phương. Mục tiêu là hình thành hoặc hoàn thiện các điểm giới thiệu, trải nghiệm và mua sắm sản phẩm địa phương ngay tại điểm đến trong quý IV-2026.

Song song với phát triển sản phẩm, Hà Nội chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và phát huy nguồn nhân lực du lịch tại điểm. Các cơ sở cung ứng dịch vụ được hướng dẫn chuẩn hóa chất lượng phục vụ, niêm yết giá, bảo đảm vệ sinh, an toàn và văn minh trong hoạt động kinh doanh. Đội ngũ trực tiếp phục vụ khách được tập huấn kỹ năng đón tiếp, hướng dẫn, thuyết minh, giao tiếp và xử lý tình huống.

Trong quý IV-2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Các địa phương được nêu cụ thể gồm phường Thanh Liệt, các xã Trung Giã, Minh Châu, Hương Sơn, Tây Phương, Hồng Vân, Đa Phúc, Trần Phú, Suối Hai, Sóc Sơn, Phúc Lộc, Ứng Hòa, Mê Linh…