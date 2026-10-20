Món quà của tình đồng đội

Trong công tác, đồng chí Nguyễn Đình Phước là người tận tụy, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Tháng 10-2025, đồng chí không may bị đột quỵ khiến sức khỏe ảnh hưởng nghiêm trọng, phải nằm điều trị dài ngày tại bệnh viện, mọi sinh hoạt đều cần sự chăm sóc của người thân.

Đoàn công tác của Phi đội 2, Trung đoàn 916, Sư đoàn 371 trao tiền hỗ trợ gia đình quân nhân Nguyễn Đình Phước.

Gia đình đồng chí Phước vốn còn nhiều khó khăn, mẹ già đau ốm, 3 con đang tuổi ăn học. Từ khi chồng đổ bệnh, chị Ngô Thị Thanh Hương phải vừa chăm sóc chồng vừa lo toan cuộc sống gia đình. Thu nhập giảm sút trong khi chi phí điều trị, thuốc men tăng cao khiến gia đình càng thêm chật vật.

Chia sẻ với hoàn cảnh của đồng chí Phước, Trung đoàn 916 đã gửi thư ngỏ, vận động cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị chung tay giúp đỡ gia đình trên tinh thần tự nguyện. Lời kêu gọi nhận được sự hưởng ứng của đông đảo quân nhân trong đơn vị. Mỗi khoản đóng góp thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm dành cho đồng đội đang điều trị bệnh.

Sau thời gian vận động, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung đoàn đã quyên góp được 73 triệu đồng. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, góp phần trang trải chi phí điều trị, thuốc men và giảm bớt gánh nặng trước mắt cho gia đình đồng chí Phước. Đại diện đơn vị, Trung tá Vũ Văn Lộc, Chính trị viên Phi đội 2 cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên đồng chí Phước và trao số tiền hỗ trợ gia đình. Đoàn ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, chia sẻ những khó khăn trong quá trình chăm sóc, điều trị; động viên gia đình giữ vững tinh thần, cùng đồng chí vượt qua bệnh tật.

Đón nhận sự quan tâm của đơn vị, chị Ngô Thị Thanh Hương xúc động chia sẻ: “Giữa lúc kinh tế kiệt quệ và tinh thần hoang mang nhất, sự quan tâm, đùm bọc của đơn vị chính là điểm tựa lớn nhất giúp gia đình tôi đứng vững”. Dẫu biết phía trước còn phải vượt qua nhiều thử thách, nhưng sự quan tâm kịp thời lúc này là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm nghị lực để chị Hương và gia đình tiếp tục chăm sóc anh Phước trong thời gian điều trị.