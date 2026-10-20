Luân chuyển, bổ nhiệm 10 cán bộ ở Hà Tĩnh

Sáng 20/10, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Trần Việt Hà, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, được điều động đến Sở Tài chính, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở.

Ông Nguyễn Hoài Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Trí, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.

Ông Lê Ngọc Huấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Hồ Đức Đàn, quyền Giám đốc Sở Tài chính, được luân chuyển về phường Sông Trí, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Ái Liên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Lạc, được điều động làm thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Khê, được luân chuyển về xã Thạch Lạc, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, được luân chuyển về xã Thạch Khê, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, được điều động làm thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh.

Trong lĩnh vực giáo dục, ông Đoàn Hoài Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, được điều động làm thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh.

Ông Đặng Thái Sơn, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ thuộc Trường Đại học Vinh, được tiếp nhận, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm tiếp tục rèn luyện đạo đức, phát huy trách nhiệm, nhanh chóng nắm bắt công việc, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận được yêu cầu tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực, sở trường.