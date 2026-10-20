[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn Cục Công vụ Singapore

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao đổi với ông Christopher Pragasam, Cục trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế, Cục Công vụ kiêm Giám đốc điều hành Trường Công vụ quốc tế Singapore. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với ông Christopher Pragasam, Cục trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế, Cục Công vụ kiêm Giám đốc điều hành Trường Công vụ quốc tế Singapore. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh cuộc tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu Việt Nam tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Ông Christopher Pragasam, Cục trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế, Cục Công vụ kiêm Giám đốc điều hành Trường Công vụ quốc tế Singapore phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Ông Christopher Pragasam, Cục trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế, Cục Công vụ kiêm Giám đốc điều hành Trường Công vụ quốc tế Singapore và các đại biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao đổi với ông Christopher Pragasam, Cục trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế, Cục Công vụ kiêm Giám đốc điều hành Trường Công vụ quốc tế Singapore. (Ảnh: DUY LINH)