ĐBQH đề xuất giải pháp nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe từ y tế cơ sở

Trong phiên thảo luận ở Tổ về tình hình kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu đề nghị có giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực y tế cơ sở, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và phát triển đội ngũ nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cần cơ chế phù hợp để y tế cơ sở phát huy hiệu quả

Quan tâm đến lĩnh vực y tế, đại biểu Lý Hương, Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai, đánh giá thời gian qua, cùng với việc ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế đã dành sự quan tâm đặc biệt, thể hiện tầm nhìn chiến lược đối với hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng.

Quốc hội đã xem xét, sửa đổi đồng bộ các luật trong lĩnh vực y tế, hướng tới mở rộng quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cấp ban đầu, thể chế hóa chủ trương chuyển mạnh từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, lấy y tế cơ sở làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

ĐBQH Lý Hương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai. Ảnh: Media Quốc hội

Cùng với đó, nhiều chính sách quan trọng đã được ban hành, tạo chuyển biến về cơ chế tài chính và chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ y tế.

Trong đó, Nghị định số 192/2026/NĐ-CP quy định về phụ cấp đặc thù, phụ cấp chống dịch và nâng mức hỗ trợ hằng tháng cho nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản; Nghị định số 350/2026/NĐ-CP nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức y tế tuyến xã, y tế dự phòng lên 70-80%.

Tuy nhiên, để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, đại biểu Lý Hương kiến nghị khi xây dựng Thông tư hướng dẫn về định mức số lượng người làm việc tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, cần tính toán biên chế phù hợp với đặc thù địa bàn.

Theo đó, không nên chỉ căn cứ vào quy mô dân số mà cần tính đến diện tích, bán kính phục vụ và thời gian di chuyển của người dân. Đồng thời, cần sớm ban hành hướng dẫn, quy chế vận hành riêng cho các điểm trạm y tế.

Đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực nhân lực y tế

Đề cập công tác chuyển đổi số y tế và khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân, đại biểu Lý Hương cho biết nhiều địa phương đã chủ động triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và liên thông dữ liệu lên nền tảng VNeID.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp khó khăn, đại biểu đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin cho các trạm y tế xã, đặc biệt tại các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, tạo điều kiện triển khai hiệu quả các chương trình chăm sóc sức khỏe và quản lý sức khỏe người dân.

ĐBQH Huỳnh Kim Minh Tâm - Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang. Ảnh: Media Quốc hội

Cũng quan tâm đến lĩnh vực này, đại biểu Huỳnh Kim Minh Tâm, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, bày tỏ vui mừng trước những chuyển biến tích cực của ngành y tế, từ chất lượng khám, chữa bệnh đến độ bao phủ chăm sóc sức khỏe người dân.

Đại biểu đánh giá các chính sách về tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp ưu đãi nghề, trong đó có Nghị định số 161/2026/NĐ-CP và Nghị định số 350/2026/NĐ-CP, thể hiện sự quan tâm đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Để tiếp tục nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở, nhất là tại nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn, đại biểu kiến nghị Chính phủ có giải pháp toàn diện, đồng bộ phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo liên tục, tạo điều kiện để nhân viên y tế cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn.

Theo đại biểu, đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm đội ngũ y tế cơ sở đủ năng lực chuyên môn, duy trì hoạt động ổn định và gắn bó lâu dài với địa bàn, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.