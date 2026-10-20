Người giữ lửa ở hậu phương nhà giàn

Vững vàng nơi hậu phương

“Vẫn biết làm vợ lính sẽ có những thiệt thòi, nhưng tình yêu người lính có sẵn trong máu nên mình đã vượt qua tất cả. Ở đất liền mình vất vả một thì các anh nơi hải đảo vất vả gấp nhiều lần. Mỗi lần nghĩ về điều đó, mình lại có thêm niềm tin và sức mạnh”, Thượng tá QNCN Trần Thị Hương Giang, Hành chính trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Quân y 7A (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 7) chia sẻ.

Là con gái của một cán bộ Hải quân đã nghỉ hưu, tuổi thơ của chị Hương Giang gắn liền với những tháng ngày bố công tác xa nhà. Bố chị từng công tác tại Đoàn đo đạc biển và biên vẽ Hải đồ.

Gia đình chị Hương Giang, ang Ngọc Doanh và các con.

Trong thời gian ấy, mẹ chị một mình quán xuyến gia đình, chăm sóc các con, âm thầm làm điểm tựa để chồng yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Mãi đến khi bố nghỉ hưu, ông bà mới có nhiều thời gian ở bên nhau, tận hưởng niềm vui tuổi già.

Những trải nghiệm từ gia đình giúp chị sớm thấu hiểu những hy sinh phía sau nhiệm vụ của người lính Hải quân. Hình ảnh người lính nơi biển đảo vì thế trở nên thân thuộc, thiêng liêng trong lòng chị. Và rồi, chính tình cảm đặc biệt ấy đã mở đầu cho mối lương duyên với Trung tá, QNCN Tô Ngọc Doanh, hiện đang công tác tại Nhà giàn DK1.

Trong một lần tình cờ gặp chàng trai mặc quân phục Hải quân, chị chủ động tiến đến chào: “Chào chú bộ đội Hải quân”.

Cuộc gặp gỡ giản dị ấy đã mở ra câu chuyện tình yêu, đưa chị đến với cuộc sống của một người vợ lính biển.

Chị Hương Giang cùng đồng đội tham gia chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Quân y 7A năm 2021.

Hơn 20 năm chung sống, phần lớn thời gian anh Doanh công tác xa nhà. Giữa đất liền và biển khơi, những cuộc điện thoại ngắn ngủi trở thành sợi dây kết nối hai vợ chồng. Mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ, nhưng cùng hướng về gia đình bằng sự tin tưởng, sẻ chia và trách nhiệm.

Có những thời điểm công việc ở bệnh viện bộn bề, con còn nhỏ, bản thân đau ốm, chị Giang phải nỗ lực gấp đôi để vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa chăm lo tổ ấm. Không có chồng thường xuyên bên cạnh, chị chủ động sắp xếp mọi việc, từ chăm sóc con cái đến những công việc thường nhật trong gia đình.

Điều giúp chị vượt qua những lúc khó khăn chính là sự thấu hiểu đối với nhiệm vụ của chồng. Chị biết rằng, nếu ở đất liền mình phải xoay xở với nhiều công việc thì nơi Nhà giàn DK1, người lính còn phải đối mặt với sóng gió, điều kiện sinh hoạt đặc thù và nỗi nhớ gia đình. Nghĩ đến những gian khó ấy, chị lại tự nhắc mình phải vững vàng hơn để chồng an tâm công tác.

Sự hy sinh thầm lặng của chị cũng được vun đắp từ chính cách nuôi dạy con. Hiểu công việc của bố mẹ đều gắn với môi trường quân đội, các con chị sớm hình thành tính tự giác, tự lập, ngoan ngoãn và không đòi hỏi. Với chị Giang, sự trưởng thành, biết sẻ chia của các con chính là niềm vui, là món quà quý giá sau những năm tháng âm thầm vun vén gia đình.

Tận tụy với màu áo quân y, hết lòng vì nhân dân

Không chỉ chu toàn việc nhà, Thượng tá, QNCN Trần Thị Hương Giang còn luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoạt động an sinh xã hội của đơn vị.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời quân ngũ của chị là thời gian tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Khi ấy, chồng đang công tác tại Nhà giàn DK1, con gái lớn bước vào giai đoạn ôn thi cuối cấp THPT, còn con trai út chưa đầy một tuổi. Trước yêu cầu nhiệm vụ, chị vẫn quyết định thu xếp việc gia đình, gửi gắm các con để cùng đồng đội lên đường chống dịch.

“Đó là cuộc chiến khốc liệt. Mình không chọn cách đứng ngoài cuộc chiến đó”, chị Giang nhớ lại.

Gần 5 tháng thực hiện nhiệm vụ, chị đã trải qua không ít khó khăn, trong đó có những phút giây chạnh lòng khi trở về nhà và nhận ra đứa con nhỏ không còn nhận ra mẹ. Dẫu vậy, niềm vui lớn nhất với chị vẫn là được trở về an toàn, hoàn thành nhiệm vụ và tiếp tục ở bên gia đình.

Trải nghiệm ấy càng làm rõ bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của người nữ quân nhân. Với chị, khi Tổ quốc và nhân dân cần, người lính phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ, dù phía sau còn nhiều nỗi lo riêng. Chính tinh thần ấy cũng là động lực để chị tiếp tục cống hiến trong công việc hàng ngày.

Thượng tá, QNCN Trần Thị Hương Giang được trao tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng, giai đoạn 2020-2025.

Trong hai phong trào “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới” và “LLVT Quân khu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, chị Trần Thị Hương Giang tích cực tham gia các đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng tại Tây Ninh, TP Đồng Nai, Lâm Đồng và nhiều địa phương trên địa bàn TP.HCM.

Chị cũng nhiều lần tham gia các đoàn công tác khám bệnh, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhân dân nước bạn Campuchia. Với chị, mỗi chuyến đi không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là dịp để người thầy thuốc quân y trực tiếp chia sẻ khó khăn với người dân, nhất là những trường hợp còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Trong công tác tại Bệnh viện Quân y 7A, trên cương vị Hành chính trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, đồng thời đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Công đoàn, chị luôn đề cao tinh thần chủ động, khoa học và trách nhiệm. Dù công việc chuyên môn hay hoạt động đoàn thể, chị đều cố gắng thực hiện với tinh thần tận tâm, góp phần cùng tập thể hoàn thành nhiệm vụ chung.

Thiếu tá, Dược sĩ Trần Thị Hoa Hồng - Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Bệnh viện Quân y 7A nhận xét: “Chị Hương Giang là một người cán bộ mẫu mực, bản lĩnh và giàu nhiệt huyết. Trong nhiệm vụ chuyên môn, chị luôn thể hiện rõ sự quả quyết, khoa học và tinh thần trách nhiệm cao. Mọi nhiệm vụ được giao, chị đều chủ động tham mưu, xử lý nhịp nhàng, góp phần bảo đảm công tác chuyên môn của Bệnh viện luôn thông suốt”.

Theo Thiếu tá Trần Thị Hoa Hồng, không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, chị Giang còn là hạt nhân tích cực trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Dù đảm nhiệm nhiều vai trò, chị vẫn giữ được sự nhiệt tình, sống chan hòa, sẵn lòng sẻ chia, hỗ trợ đồng đội và kết nối hội viên.

Những nỗ lực bền bỉ của chị được ghi nhận bằng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, 7 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cùng nhiều bằng khen của các bộ, ban, ngành, địa phương, Quân khu 7, Cục Hậu cần - Kỹ thuật và Bệnh viện.

Giữ trọn nhiệt huyết, lan tỏa tinh thần tích cực

Với Thượng tá, QNCN Trần Thị Hương Giang, công việc chuyên môn, hoạt động Công đoàn và việc học tập, nghiên cứu khoa học luôn có sự gắn kết, bổ trợ cho nhau. Công việc chuyên môn giúp chị rèn luyện tính cẩn trọng, chặt chẽ; hoạt động Công đoàn mang đến những trải nghiệm mới, tạo thêm động lực trong công việc và cuộc sống.

“Quan trọng nhất là không bao giờ để mình mất năng lượng tích cực và luôn truyền năng lượng ấy đến với mọi người”, chị Trần Thị Hương Giang chia sẻ.

Sau giờ làm việc, khi đã thu xếp ổn thỏa việc gia đình, chị tranh thủ thời gian buổi tối và những ngày nghỉ để học tập sau đại học. Với chị, học tập không chỉ nhằm nâng cao trình độ mà còn là cách cập nhật tri thức, đáp ứng yêu cầu công việc và vận dụng những kiến thức mới vào thực tiễn chuyên môn.

Chị quan niệm, mỗi giai đoạn công tác đều có những thuận lợi, khó khăn riêng. Điều quan trọng là biết đối diện với thử thách, biến khó khăn thành động lực để hoàn thiện bản thân.

Bởi vậy, khi được hỏi muốn đồng nghiệp nhớ về mình như thế nào, chị không nhắc đến những thành tích đã đạt được mà chỉ mong được nhớ đến như một người nhiệt huyết trong công việc, luôn sống tích cực trong mọi hoàn cảnh.

Thượng tá Trần Thị Hương Giang tại một chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Đại tá Tô Văn Vịnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 7A đánh giá: “Đồng chí Trần Thị Hương Giang là một cán bộ nữ có bản lĩnh, trách nhiệm, quyết liệt trong công việc và luôn giữ được tinh thần tích cực.

Trong công tác, đồng chí luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong gia đình, đồng chí là người vợ, người mẹ chu toàn. Đây là một tấm gương sáng về tinh thần “giỏi việc nước, đảm việc nhà” để cán bộ, nhân viên, nhất là chị em phụ nữ trong đơn vị học tập”.

Năm 2026, chị Trần Thị Hương Giang là một trong hai phụ nữ thuộc Quân khu 7 được tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của chị trong công tác chuyên môn, hoạt động đoàn thể và xây dựng gia đình.

Với chị, niềm tự hào không chỉ nằm ở những phần thưởng mà còn ở việc các con ngày càng trưởng thành, đồng đội tin tưởng và bản thân vẫn giữ được tình yêu với nghề.

Sau hơn 20 năm gắn bó với màu áo quân y, chị vẫn miệt mài với công việc tại Bệnh viện Quân y 7A, chăm lo cho gia đình và là điểm tựa tinh thần cho người chồng đang làm nhiệm vụ nơi Nhà giàn DK1.

Giữa đất liền và trùng khơi, mỗi người một nhiệm vụ, vợ chồng chị cùng gìn giữ mái ấm bằng tình yêu, niềm tin và trách nhiệm. Nếu người lính nơi đầu sóng kiên cường bám biển thì phía sau anh là người vợ lặng lẽ vun vén gia đình, tận tụy với công việc và luôn hướng về chồng bằng sự thấu hiểu.

Chị Trần Thị Hương Giang chính là người giữ lửa nơi hậu phương, góp phần tiếp thêm sức mạnh để người lính Nhà giàn vững vàng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.