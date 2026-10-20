Hà Tĩnh chi hơn 32,8 tỉ đồng khám sức khỏe định kỳ cho người dân

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định bổ sung hơn 32,8 tỉ đồng từ ngân sách cấp tỉnh cho các xã, phường để triển khai khám sức khỏe định kỳ cho các nhóm đối tượng ưu tiên trong năm 2026. Cùng với đó, ngân sách cấp xã bố trí hơn 3,64 tỉ đồng để thực hiện nhiệm vụ này.

Đối tượng được hỗ trợ kinh phí gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và người sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu, theo quy định tại Nghị định số 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Điểm khám sức khoẻ tại xã Cẩm Xuyên. Ảnh: Sở Y tế Hà Tĩnh

Theo Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 19.10.2026, khoản kinh phí hơn 32,8 tỉ đồng được bố trí trong đợt 1, tương đương 30% nhu cầu kinh phí dự kiến của các xã, phường theo đề xuất của Sở Y tế. Phần kinh phí còn thiếu sẽ được xem xét bổ sung trong đợt 2, căn cứ kết quả khám thực tế và hồ sơ thanh toán được thẩm định.

Tổng kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách địa phương, trong đó ngân sách cấp tỉnh chi trả 90%, ngân sách cấp xã chi trả 10% trên tổng chi phí thực tế đủ điều kiện thanh toán. Mức chi khám sức khỏe tối đa là 350.000 đồng/người/năm.

Việc thanh toán chỉ áp dụng đối với người thuộc đúng nhóm đối tượng, đã được khám thực tế và có kết quả cập nhật trên Sổ sức khỏe điện tử. Các trường hợp đã được Quỹ bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác chi trả sẽ không được thanh toán trùng lặp.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì rà soát, thẩm định số người đã được khám thực tế và kinh phí đề nghị thanh toán tại từng địa phương sau khi kết thúc đợt khám. Trên cơ sở kết quả này, Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí đợt 2 theo quy định.

UBND các xã, phường có trách nhiệm bố trí phần kinh phí thuộc ngân sách cấp xã; lập danh sách đối tượng đầy đủ, chính xác, không trùng lặp; phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức khám và cập nhật kết quả trên Sổ sức khỏe điện tử. Các địa phương đồng thời phải quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí đúng quy định; hoàn trả ngân sách cấp tỉnh đối với khoản kinh phí không sử dụng hết hoặc không còn nhiệm vụ chi.

Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XII và các địa phương kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm kinh phí được giải ngân kịp thời, sử dụng đúng đối tượng và mục đích.