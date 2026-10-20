Xử lý tài xế xe tải lắp thêm đèn trái quy định, bấm còi liên tục trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 19/10/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp Công an xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang, làm việc với tài xế L.V.H. (sinh năm 1995, trú tại xã Sơn Thủy) để làm rõ các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, qua đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng tiếp nhận phản ánh về xe tải biển kiểm soát 22H-034.xx lắp thêm đèn phía trước và sử dụng còi liên tục khi lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tài xế L.V.H. bị xử phạt tổng cộng 2,4 triệu đồng về hai hành vi vi phạm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 tiến hành xác minh, xác định L.V.H. là người điều khiển phương tiện vi phạm.

Căn cứ kết quả làm việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế 1,5 triệu đồng đối với hành vi lắp thêm đèn phía trước xe, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe; phạt 900.000 đồng đối với hành vi sử dụng còi liên tục. Tổng mức xử phạt đối với 2 hành vi vi phạm là 2,4 triệu đồng.

Qua vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông khuyến khích người dân tiếp tục cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh các hành vi vi phạm giao thông qua đường dây nóng, góp phần kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn trên các tuyến đường.